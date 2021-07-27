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27.07.2021 16:26

В СЗФО стартовал второй цикл государственной инвентаризации лесов

Текст: Марина Ледяева (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 167(8518)
До 2023 года в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях, Карелии и Петербурге на площади свыше 60 миллионов гектаров в 54 лесничествах пройдет второй этап государственной инвентаризации лесов (ГИЛ). Такая перепись нужна для актуализации данных о зеленых богатствах, которые повсюду сильно устарели. Первый этап ГИЛ показал, что в СЗФО запасы леса в реальности на 50 и более процентов выше, чем значится в государственном лесном реестре. Из-за таких расхождений регионы не могут рационально использовать этот ресурс.
Ревизия лесов пройдет, но свои коррективы в нее обязательно внесут массовые пожары этого лета. Фото: Пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана" Ревизия лесов пройдет, но свои коррективы в нее обязательно внесут массовые пожары этого лета. Фото: Пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана"
Ревизия лесов пройдет, но свои коррективы в нее обязательно внесут массовые пожары этого лета. Фото: Пресс-служба ФБУ "Авиалесохрана"

Как пояснили "РГ" в Рослесинфорге, в ходе второго цикла специалисты оценят леса более чем по ста показателям - породному составу, среднему возрасту, объему запасов и прочим экологическим и экономическим характеристикам. Учтут даже качество почв и растительного покрова, в том числе мхов и лишайников, от которых тоже зависит состояние деревьев. На первом этапе ГИЛ в лесах были заложены пробные площади - там проведут повторные измерения, чтобы отследить, как меняется лесфонд.

Фото: РИА Новости
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В СЗФО к работе приступили 33 бригады и более 30 единиц техники, в том числе вездеходы и лодки. Помимо полевых обследований, будут использоваться материалы дистанционного зондирования Земли.

В Ленинградской области до конца года обследуют 19 лесничеств общей площадью шесть миллионов гектаров. В Петербурге - территорию Курортного лесопарка. В Карелии инвентаризация охватит почти 15 миллионов гектаров леса и продлится до конца 2022-го. Самый большой объем работ предстоит в Поморье и Вологодской области - к 2023 году там изучат 41 миллион гектаров тайги.

Полученные данные помогут выявлять и прогнозировать процессы, которые оказывают негативное воздействие на леса, пояснил директор Архангельского филиала Рослесинфорга Андрей Третьяков. Инвентаризация также позволит оценить эффективность мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, расширить возможности лесопользования и привлечь в регион новые инвестиции.

На некоторых территориях зеленые запасы не изучались многие десятилетия. К примеру, в национальном парке "Онежское Поморье" учет лесов начался впервые за 60 лет. При этом большую часть площади парка занимают нетронутая старовозрастная тайга, ценные сосняки и малоизученные природные сообщества.

В СЗФО запасы леса в реальности на 50 процентов выше, чем значится в государственном лесном реестре

Специалисты детально исследуют всю растительность приморских территорий, оценят состояние и продуктивность разных типов лесов.

Инвентаризация - самый молодой вид лесоучетных работ в России, она ведется с 2007 года. Ее можно спутать с лесоустройством, но это два крупных самостоятельных блока учета.

Фото: Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
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- Лесоустройство проводится с целью вовлечь в хозяйственный оборот как можно больше экономически привлекательных лесных ресурсов, - поясняет начальник управления государственной инвентаризации и учета лесов Рослесинфорга Станислав Федоров. - На основе результатов лесоустройства ведется официальная статистика - государственный лесной реестр. А в рамках госинвентаризации собирается общая информация о лесах и их динамике в масштабах всей страны. Кроме того, ГИЛ - это реальная оценка способности лесов к поглощению углекислого газа с учетом возраста и пород деревьев, их актуального запаса.

Именно на данных ГИЛ, а не госреестра, строятся международные исследования лесных запасов углерода. В СЗФО, по данным первого цикла инвентаризации, они составляют 5,8 миллиарда тонн - это третье место в стране после Сибири и Дальнего Востока.

Еще одно важное отличие: лесоустройство учитывает порядка 20 процентов лесного фонда на выделенных площадях, а инвентаризация - все сто процентов, при этом единицей учета становится субъект РФ.

В Рослесинфорге считают, что сегодня именно ГИЛ дает более точную и актуальную информацию о лесах в масштабах страны. Даже данные космической съемки не могут дать четких сведений о состоянии и характеристиках лесов без их проверки на земле. В ходе инвентаризации данные о зеленых запасах собираются в течение десяти лет на всех территориях независимо от их доступности.

Мнение

Эксперты сходятся в том, что достоверная информация о лесах необходима для грамотного обращения с ними. Но по поводу эффективности способов учета есть разные мнения. Большие сомнения вызывает оценка способности лесов к поглощению углерода.

- Сокращение выбросов парниковых газов в РФ предписывается считать с учетом поглощающей способности лесов. Это логично, но неисполнимо, пока нет полной достоверной информации о них, - считает руководитель лесного отдела "Гринпис Россия" Алексей Ярошенко. - По данным Счетной палаты, актуальные материалы есть только по 16 процентам площади российских лесов, а их средняя давность составляет примерно 25 лет. Данные о лесных пожарах расходятся в разных источниках. Нет достоверной информации о лесах на землях сельхозназначения, а они наиболее перспективны с точки зрения поглощения парниковых газов. Для реальной оценки этой способности лесов нужны специальные исследования.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург

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