В Вологодской области тушат крупнейшие за шесть лет лесные пожары

Новости

В Италии выпал град размером с яблоко 11:18
Соседи рассказали о непростой жизни семьи адмирала Лобанова до убийства 11:15
Хачанов вышел в третий круг олимпийского турнира по теннису 11:06
В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 10:58
У олимпийского чемпиона по тхэквондо Храмцова подозрение на перелом руки 10:56
Тхэквондист Ларин вышел в финал Олимпиады 10:55
Посол Эфиопии в РФ привился "Спутником V" 10:52
Экспертиза подтвердила, что в Бурятии найден пропавший год назад Ан-2 10:51
Швейцарки заняли весь пьедестал в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпиаде 10:49
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 10:48
В Сочи четыре тысячи человек прошли реабилитацию после COVID-19 10:40
Бразилец Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу 10:36
Названы самые курящие города России 10:34
Карацев проиграл Шарди на Олимпиаде в Токио 10:31
В Бурятии на месте крушения Ан-2 нашли останки всех погибших 10:17
Собянин: Важнейшей задачей станет комплексная постковидная реабилитация и профилактика осложнений 10:12
Китаянки стали олимпийскими чемпионками в прыжках в воду с вышки 10:12
Управлять дронами "Охотник" будет двухместный Су-57 10:12
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира 10:01
Российские гандболистки потерпели первое поражение на Олимпиаде-2020 09:54
Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады 09:46
ГИБДД зафиксировала в Москве 223 наезда на детей за полгода 09:42
Всероссийская неделя охраны труда пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября 09:35
Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио 09:27
Американский вертолет совершил аварийную посадку на рисовом поле 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 10:03

Брошены все силы

В Вологодской области тушат крупнейшие за шесть лет лесные пожары
Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 167(8518)
В четырех районах Вологодской области идет тушение лесных пожаров. Но к четвертому классу пожароопасности из пяти возможных отнесена сейчас практически вся территория региона. Ситуация напряженная. К борьбе с возгораниями привлечены не только профессиональные пожарные бригады, но и лесхозы и арендаторы лесных участков, тяжелую технику предоставляют предприятия и муниципалитеты.
Все пожары взяты в регионе под контроль. Фото: Правительство Вологодской области Все пожары взяты в регионе под контроль. Фото: Правительство Вологодской области
Все пожары взяты в регионе под контроль. Фото: Правительство Вологодской области

К 19 июля площадь лесных пожаров на Вологодчине составляла около 400 гектаров. А к 23-му числу, по данным регионального правительства, их площадь возросла до 877,8 гектара. На момент ухода номера в печать семь лесных пожаров удалось локализовать на площади 247,8 гектара, три продолжали разгораться на площади 630 гектаров, несмотря на титанические усилия пожарных бригад. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона зафиксировано 90 возгораний на площади 1136,95 гектара.

Такого в регионе не было больше шести лет. Главная причина распространения лесных пожаров - погода. С конца июня Вологодчина, как и другие регионы Северо-Запада, оказалась в зоне влияния антициклонов, из-за которых установилась сухая и жаркая погода. Температурные рекорды фиксировались чуть ли не каждую неделю.

В итоге к концу июля в почве не осталось влаги, уровень воды в водоемах резко снизился. Леса начали гореть. По данным руководителя департамента лесного комплекса Вологодской области Романа Маркова, причиной большинства пожаров является человеческий фактор - непотушенные костры, оставленные бутылки, окурки, пал травы. Из 81 лесного пожара, зафиксированного в регионе с начала года, только в трех случаях причиной стало попадание молнии в дерево.

Для борьбы с лесными пожарами в Вологодской области по решению губернатора региона Олега Кувшинникова был предпринят ряд жестких мер.

- Для обнаружения пожаров на ранней стадии увеличивается кратность авиапатрулирования. Все маршруты для перелета авиатехники для таких целей будут оплачиваться из резервного фонда правительства Вологодской области, - заявил Олег Кувшинников.

Налет у авиации за последнее время значительно увеличился. С начала пожароопасного сезона самолеты, патрулирующие состояние лесных массивов, пробыли в воздухе 367 часов, из них 62 - только в позапрошлую неделю. Использование авиации хоть и дорого, но эффективно.

Сейчас, по данным департамента лесного комплекса Вологодской области, в первый день после обнаружения удается потушить более 50 процентов лесных пожаров. А такая оперативность возможна, только если задействованы авиапатрули.

Чтобы защитить населенные пункты, оказавшиеся в зоне крупных пожаров, на территориях прокладывают противопожарные разрывы. Также разрывы служат для тушения возгорания непосредственно в лесах, таким образом локализуют возгорание.

При создании противопожарных разрывов нужна тяжелая техника, в первую очередь тракторы. В условиях непростой ситуации техникой с пожарными бригадами поделились крупнейшие предприятия Вологодской области. Тракторы, мотопомпы, бочки берут из всех районов и городов, даже тех, где ситуация относительно благополучная. Технику перегоняют на самые проблемные участки. В основном это делают ночью, чтобы не мешать участникам дорожного движения. Движение большегрузов по дорогам общего пользования обычно запрещено, но сейчас ситуация особая, поэтому по решению властей региона ГИБДД выдает разрешение на движение транспорта и при необходимости сопровождает колонны.

Гусеничную технику к местам тушения транспортируют сами работники предприятий. Они же участвуют в тушении возгораний. На этот период они получают двойную оплату, их обеспечивают питанием и проживанием за счет резервного фонда правительства региона.

Вся лесозаготовка в регионе временно остановлена. Сотрудники и техника тоже направлены в зоны тушения пожаров. Работники этих предприятий также за свой труд получают двойную оплату, и их обеспечивают всем необходимым.

Силами спасателей прокладываются минерализованные полосы, это еще один способ отсечь огонь. Чтобы не допустить распространения огня, ведется проливка кромки деревьев на границах пожаров.

Озабоченность вызывает ситуация в Верховажском, Выжегодском, Никольском и Тотемском районах области. Здесь пожары пока локализовать не удается и введен режим ЧС. В Верховажский район, где ситуация пока самая напряженная, на минувшей неделе выезжал первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. Он оценил обстановку на месте и провел заседание оперштаба. Сейчас в Верховажском районе тушением пожаров занимаются 112 человек, задействовано 40 единиц техники.

В Вытегорском районе самые крупные возгорания потушили, режим ЧС здесь снят.

Мониторингом ситуации занимается оперативный штаб. При необходимости он обращается к муниципалитетам, предприятиям и властям. По решению губернатора Вологодской области все ресурсы, необходимые для тушения, оперштаб должен получать немедленно.

- Ситуация крайне сложная. По данным Росгидромета, жаркая сухая погода с отдельными грозами и дождями сохранится до начала сентября, то есть в июле и августе у нас будет сохраняться засушливая погода, воды в водоемах будет минимальное количество, прогнозируются шквалистые ветры, которые могут вызывать верховые пожары, распространяющиеся с максимальной скоростью. Поэтому обнаружение и ликвидация пожаров в первые сутки являются для нас жизненно необходимыми. Переходим в круглосуточный режим работы, - резюмировал Олег Кувшинников.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах