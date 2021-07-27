В Вологодской области тушат крупнейшие за шесть лет лесные пожары

В четырех районах Вологодской области идет тушение лесных пожаров. Но к четвертому классу пожароопасности из пяти возможных отнесена сейчас практически вся территория региона. Ситуация напряженная. К борьбе с возгораниями привлечены не только профессиональные пожарные бригады, но и лесхозы и арендаторы лесных участков, тяжелую технику предоставляют предприятия и муниципалитеты.

К 19 июля площадь лесных пожаров на Вологодчине составляла около 400 гектаров. А к 23-му числу, по данным регионального правительства, их площадь возросла до 877,8 гектара. На момент ухода номера в печать семь лесных пожаров удалось локализовать на площади 247,8 гектара, три продолжали разгораться на площади 630 гектаров, несмотря на титанические усилия пожарных бригад. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах региона зафиксировано 90 возгораний на площади 1136,95 гектара.

Такого в регионе не было больше шести лет. Главная причина распространения лесных пожаров - погода. С конца июня Вологодчина, как и другие регионы Северо-Запада, оказалась в зоне влияния антициклонов, из-за которых установилась сухая и жаркая погода. Температурные рекорды фиксировались чуть ли не каждую неделю.

В итоге к концу июля в почве не осталось влаги, уровень воды в водоемах резко снизился. Леса начали гореть. По данным руководителя департамента лесного комплекса Вологодской области Романа Маркова, причиной большинства пожаров является человеческий фактор - непотушенные костры, оставленные бутылки, окурки, пал травы. Из 81 лесного пожара, зафиксированного в регионе с начала года, только в трех случаях причиной стало попадание молнии в дерево.

Для борьбы с лесными пожарами в Вологодской области по решению губернатора региона Олега Кувшинникова был предпринят ряд жестких мер.

- Для обнаружения пожаров на ранней стадии увеличивается кратность авиапатрулирования. Все маршруты для перелета авиатехники для таких целей будут оплачиваться из резервного фонда правительства Вологодской области, - заявил Олег Кувшинников.

Налет у авиации за последнее время значительно увеличился. С начала пожароопасного сезона самолеты, патрулирующие состояние лесных массивов, пробыли в воздухе 367 часов, из них 62 - только в позапрошлую неделю. Использование авиации хоть и дорого, но эффективно.

Сейчас, по данным департамента лесного комплекса Вологодской области, в первый день после обнаружения удается потушить более 50 процентов лесных пожаров. А такая оперативность возможна, только если задействованы авиапатрули.

Чтобы защитить населенные пункты, оказавшиеся в зоне крупных пожаров, на территориях прокладывают противопожарные разрывы. Также разрывы служат для тушения возгорания непосредственно в лесах, таким образом локализуют возгорание.

При создании противопожарных разрывов нужна тяжелая техника, в первую очередь тракторы. В условиях непростой ситуации техникой с пожарными бригадами поделились крупнейшие предприятия Вологодской области. Тракторы, мотопомпы, бочки берут из всех районов и городов, даже тех, где ситуация относительно благополучная. Технику перегоняют на самые проблемные участки. В основном это делают ночью, чтобы не мешать участникам дорожного движения. Движение большегрузов по дорогам общего пользования обычно запрещено, но сейчас ситуация особая, поэтому по решению властей региона ГИБДД выдает разрешение на движение транспорта и при необходимости сопровождает колонны.

Гусеничную технику к местам тушения транспортируют сами работники предприятий. Они же участвуют в тушении возгораний. На этот период они получают двойную оплату, их обеспечивают питанием и проживанием за счет резервного фонда правительства региона.

Вся лесозаготовка в регионе временно остановлена. Сотрудники и техника тоже направлены в зоны тушения пожаров. Работники этих предприятий также за свой труд получают двойную оплату, и их обеспечивают всем необходимым.

Силами спасателей прокладываются минерализованные полосы, это еще один способ отсечь огонь. Чтобы не допустить распространения огня, ведется проливка кромки деревьев на границах пожаров.

Озабоченность вызывает ситуация в Верховажском, Выжегодском, Никольском и Тотемском районах области. Здесь пожары пока локализовать не удается и введен режим ЧС. В Верховажский район, где ситуация пока самая напряженная, на минувшей неделе выезжал первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. Он оценил обстановку на месте и провел заседание оперштаба. Сейчас в Верховажском районе тушением пожаров занимаются 112 человек, задействовано 40 единиц техники.

В Вытегорском районе самые крупные возгорания потушили, режим ЧС здесь снят.

Мониторингом ситуации занимается оперативный штаб. При необходимости он обращается к муниципалитетам, предприятиям и властям. По решению губернатора Вологодской области все ресурсы, необходимые для тушения, оперштаб должен получать немедленно.

- Ситуация крайне сложная. По данным Росгидромета, жаркая сухая погода с отдельными грозами и дождями сохранится до начала сентября, то есть в июле и августе у нас будет сохраняться засушливая погода, воды в водоемах будет минимальное количество, прогнозируются шквалистые ветры, которые могут вызывать верховые пожары, распространяющиеся с максимальной скоростью. Поэтому обнаружение и ликвидация пожаров в первые сутки являются для нас жизненно необходимыми. Переходим в круглосуточный режим работы, - резюмировал Олег Кувшинников.