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27.07.2021 15:53
Рубрика: Происшествия

Вотчину Деда Мороза защитят от паводков инженерными сооружениями

Текст: Ян Гриневич (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 167(8518)
Стало известно, что к концу следующего года завершится возведение защитных сооружений, которые позволят защитить один из главных городов Вологодской области в период весеннего паводка.
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Комплекс мероприятий для гарантированной защиты Великого Устюга от ежегодного затопления Вологодская область реализует с 2017 года при поддержке федерального центра. Перейти к завершающему этапу и начать строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина в этом году позволит выделенная региону субсидия. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства для третьего этапа перечислены из резервного фонда правительства РФ.

Ассигнование средств на строительство инженерного сооружения в объеме 20 миллионов рублей в 2021 году обеспечат Минприроды совместно с Росводресурсами в рамках госпрограммы РФ по воспроизводству и использованию природных ресурсов. Еще 150 миллионов рублей для завершения работ поступят в 2022 году. Общая стоимость объекта с региональным софинансированием составит порядка 270 миллионов рублей.

Аукцион по выбору подрядной организации объявят в августе, работы начнутся осенью и завершатся к концу 2022 года. Протяженность земляной дамбы составит 2,7 километра, гребень дамбы шириной в шесть метров укрепят щебнем, откосы защитят от размыва путем засева травами - они не подвержены ледовым и волновым нагрузкам.

Напомним, комплекс мероприятий для защиты Великого Устюга от затоплений разработан совместно с Министерством природных ресурсов и Росводресурсами Вологодской области и включает три этапа. Первый, в результате которого было построено более двух километров берегоукрепления из железобетонных плит, завершен и введен в эксплуатацию в 2019 году. Сейчас продолжается строительство двухрядной шпунтовой стенки протяженностью 1,7 километра на территории, которая примыкает к затону и судоремонтному заводу. Это второй этап, который будет завершен осенью текущего года.

- Еще в 2016 году после сложного наводнения никто не верил, что для сравнительно небольшого в масштабах страны городка реально построить дамбу за 1,5 миллиарда рублей, - сообщили в региональном правительстве. - Нам необходимо пережить еще одну весну - 2022 года, когда будет продолжаться строительство дамбы. Весна будет тяжелой, так как на сегодняшний день фиксируется критически низкий уровень воды в реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина, что может спровоцировать заторные явления на перекатах. Протолкать лед, если он образуется на экстремально низком уровне, будет практически невозможно, поэтому уже сейчас нужно проводить противопаводковые мероприятия.

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В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Паводки в России

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