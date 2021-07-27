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27.07.2021 18:06

Астраханские ученые создали роботов-помощников для экологов и фермеров

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Экономика Юга России № 167(8518)
Команда молодых инженеров Астраханского госуниверситета разработала и в ближайшее время представит на рынок двух новых роботов: летательный беспилотник Agroday для нужд сельского хозяйства и аппарат Prometey для подводного экологического мониторинга. Работы ведутся на гранты и собственные средства исследователей. Изобретатели уже вышли на потенциальных заказчиков и уверены, что расходы окупятся.

- Agroday состоит из квадрокоптера с пропеллерами и бака с опрыскивателем, - рассказал "РГ" выпускник магистратуры факультета физики, математики и инженерных технологий АГУ, инженер вузовского центра "Перспективные технологии в электронике и робототехнике" Дмитрий Резцов. - Аппарат производит распыление в разных точках поля по маршруту с заданными координатами.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Беспилотник будет рассеивать химикаты, удобрения и любые другие препараты в объеме до двух килограммов, но если снять бак, то аппарат подойдет и для транспортировки небольших грузов, например, семян.

По словам астраханских разработчиков, основное отличие их модели от аналогичных - невысокая стоимость. На все компоненты потребовалось около 150 тысяч рублей. Изобретатели сами сделали корпус аппарата и софт и уже получили первый заказ - от агрокомпании в Гане, занимающейся выращиванием фруктов.

Параллельно инженеры работают над новой версией созданного в прошлом году автономного подводного аппарата: Prometey разрабатывали на грант У.М.Н.И.К. фонда содействия инновациям, расходы на исследования составили 500 тысяч рублей. Комплекс получился многофункциональным: он подходит и для обнаружения разливов в районе прокладки морских нефтепроводов, и для обследования дна. Кроме этого, робот может оценивать состояние стоек мостов, подсчитывать популяцию рыб и даже создавать панорамы подводного мира.

- Аппарат может погружаться на глубину до 200 метров, но даже там, благодаря разработанному алгоритму автоматической цветокоррекции, устройство распознает объект и передает изображение, близкое к оригинальному, - утверждает Дмитрий Резцов. Робот может передвигаться в любом направлении. Он оборудован системой технического зрения и навигации - аппарат "знает", где он находится, поэтому способен двигаться вдоль исследуемого объекта сколько необходимо.

Исследователи пока только ведут переговоры с потенциальными заказчиками, но не сомневаются в успехе. Два года назад одна из нефтедобывающих компаний уже взяла в работу созданную астраханскими учеными беспилотную авиационную платформу Legenda для воздушной разведки акватории Каспийского моря. От уже существующих систем этот дрон отличается более легким весом и несложной конструкцией сборки.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Многие астраханские компании предпочитают работать именно с местными производителями, с которыми можно взаимодействовать напрямую, - утверждает Дмитрий Резцов. Кроме того, астраханцы обходят конкурентов за счет невысокой стоимости работ. К тому же сейчас на базе вуза создается центр компетенции по морским беспилотным летательным аппаратам, который будет заниматься серийным выпуском и сертификацией БПЛА: от электроники до корпуса, а также обучением операторов для управления ими.

- Интерес к беспилотным технологиям сейчас сверхвысокий, системы очень востребованы, рынок оценивается в 4,2 миллиарда долларов, поэтому мы считаем создание центра перспективным направлением для развития и университета, и региона, - сообщил "РГ" проректор по цифровизации, инновациям и приоритетным проектам АГУ Алексей Титов.

Тем временем

Ученые из проектного офиса "Искусственный интеллект" Астраханского госуниверситета работают над программой, позволяющей с помощью телефона определять виды рыб, которые обитают в местных водоемах. Если навести камеру мобильника на рыбу, приложение "расскажет", где она обитает, можно ли ее сейчас ловить и что из нее стоит приготовить. Приложение будет доступно для скачивания на OC Android, запустить программу планируется к турсезону 2022 года.

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