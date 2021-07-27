Что мешает развитию медицинского туризма в Крыму

В Крыму представители медицинского и туристического кластеров обсудили перспективы развития медицинского туризма. Это направления помогло бы расширить рамки курортного сезона и поспособствовало бы увеличению турпотока в межсезонье. Нужно внести уточнения в законодательную базу и предложить свой уникальный продукт.

Сразу отметим, что в данном случае речь идет не о санаторно-курортном лечении, а о сотрудничестве частных медицинских клиник с отелями и туроператорами. По словам экспертов, молодежь, в отличие от людей старшего возраста, мало интересуется оздоровлением в санаториях, но не отказывается от медицинских услуг и диагностики во время отдыха.

Доцент кафедры туризма, сервиса и гостиничного бизнеса Института развития города Севастопольского государственного университета, директор турфирмы Елена Одарюк отмечает, что в законодательстве отсутствует четкое определения понятия "медицинский туризм". Нет в Крыму и программы его развития, а игроки туррынка и медицинские сообщества не понимают, какой уникальный медицинский продукт Крым может предложить отдыхающим.

- Расшифровка термина "медицинский туризм" в законодательстве не сделана, не определено значение этого термина и Всемирной туристической организацией. Для начала необходимо принять какой-то подзаконный акт о медицинском туризме на уровне Крыма, и разделить понятия "санаторно-курортное лечение" и "медицинский туризм", а также определить, что включает каждое из этих понятий, - говорит Елена Одарюк.

Медицинский туризм развит в Германии и Израиле, там клиники предлагают лечение разных заболеваний, в том числе и редких, по новейшим методикам. Крым не может конкурировать с этими странами. Но вполне может сформировать какой-то свой продукт, учитывая запрос потребителей и возможности отечественной медицины.

Эксперты туротрасли вспоминают, как в 2000-х годах жители Израиля прилетали в Крым лечить зубы, здесь в нескольких частных клиниках ставили импланты по передовым технологиям. Качественно и значительно дешевле, чем в Европе и том же Израиле. Были стоматологические "туристы" из Германии и Польши, они отдыхали в отелях у моря и посещали медклиники.

Сегодня Крыму надо ориентироваться не на иностранцев, а на жителей материковой части РФ. По наблюдению экспертов, в обществе есть спрос на получение диагностики на отдыхе и на реабилитацию после ковида. Туристы хотят совместить приятное с полезным: отдохнуть на берегу моря и пройти какие-то обследования или лечебные программы.

В Крыму многие крупные отели открывают на своей базе медицинские центры с современным оборудованием. Они предлагают не только традиционное климатолечение, но и набор медуслуг, разрабатывают оздоровительные программы, например, для позвоночника, сосудов, органов дыхания, нервной системы. Таких отелей могло быть больше, если бы они начали сотрудничать с медицинскими клиниками, уверены представители медсообщества. Ведь медицинский бизнес знает, как получить лицензию, и там уже есть оборудование и профессиональные кадры.

Директор медицинского центра "Ангелина" Сергей Веретнов отмечает, что хоть частным медклиникам и хватает клиентов, но они заинтересованы и в туристах.

- Если у отельеров есть территория и желание расширяться, не только увеличивая количество номеров, но и предлагая дополнительный продукт, то мы как специалисты в области медицины готовы им помочь, - говорит Сергей Веретнов.

Он рекомендует открывать филиалы уже работающих в Крыму медицинских центров на территории отеля.

По словам Веретнова, от такого сотрудничества выиграют все, в том числе и жители небольших курортных поселков. Летом получать медицинские услуги в отеле будут отдыхающие, а в межсезонье - местные жители.

Что касается крымского медицинского продукта, то медики сомневаются, что удастся предложить гостям что-то уникальное. Это могут быть программы ранней диагностики заболеваний, профилактика профзаболеваний и т. д.

В свою очередь глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей считает, что для того, чтобы развивать медицинский туризм, нужно продвижение Крыма в регионах РФ как всероссийской здравницы.

- Молодежь не знает, что Крым когда-то был всесоюзной здравницей, для них полуостров сегодня ассоциируется в основном с пляжным отдыхом. Турсообщество умеет организовать отдых, продать путевки. Визиты представителей туротрасли в регионы РФ с презентацией туристического потенциала Крыма не сопровождаются профессионалами от медицинского сообщества, которые могли бы рассказать, какие медицинские и оздоровительные услуги можно получить в регионе. - говорит Сергей Маковей.

Кстати

В 2016 году в России медицинскую помощь получили около 33 тысяч иностранцев, в 2017-м - 110 тысяч, в 2018 году - 300 тысяч человек, в 2019 - больше полумиллиона. Около 40 процентов - это жители Европы, остальные - жители бывших стран СССР. По оценкам Ассоциации оздоровительного туризма, на лечение в зарубежные клиники ежегодно едут 80-90 тысяч россиян.