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27.07.2021 19:10

Инвесторы из Москвы заплатят долги судоремонтного завода в Усть-Донецке

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 167(8518)
Компания из Москвы погасит долги Усть-Донецкого судостроительно-судоремонтного завода (ССРЗ). Известно только, что столичное предприятие работает в сфере автомобильного грузового транспорта, а общая сумма долга донского завода составляет около 62 миллионов рублей. Соответствующие документы направлены в Арбитражный суд Ростовской области.

"При этом московская компания не обращалась по вопросу о возобновлении работы судостроительного завода", - уточнили в районной администрации.

Донское предприятие с 60-летней историей обанкротилось осенью прошлого года. Ранее в навигацию его специалисты ремонтировали до ста судов грузового, буксирного и несамоходного флота. В заводской док заходили суда из Ростовской области и Поволжья, перевозящие грузы по Дону, Волге, Азовскому морю, Черному и Средиземному.

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Еще недавно под Усть-Донецком чинили даже столичные прогулочные суда "Москва". Когда для судоремонтного завода наступили тяжелые времена, ситуацию попытались выправить с помощью сотрудничества с окской судоверфью. Велись переговоры о том, чтобы в Нижегородской области собирать каркасы новых судов, а на донском предприятии их дооснащать.

Под Усть-Донецком планировалось даже наладить производство собственного сухогруза нового поколения "Атаман -140", проект которого уже был разработан. Донские судостроители рассчитывали на федеральную поддержку в рамках программы возрождения российского флота. Ведь новые сухогрузы могли бы решить проблему нехватки судов для перевозки промышленного сырья.

Иск о банкротстве Усть-Донецкого судостроительного-судоремонтного завода подала налоговая служба - сумма долга составила примерно 38 миллионов рублей. Кроме того, у предприятия накопились многомиллионные долги по заработной плате.

В прошлом году заводчане рассказали "РГ", что производство якобы выкупили для строительства маломерного флота, но после этого сотрудники перестали получать зарплату. С началом пандемии персонал вообще отправили по домам. Внешний управляющий ССРЗ признал, что восстановить платежеспособность завода не получится. С 20 января 2021 года все сотрудники были уволены.

Около месяца назад состоялось собрание кредиторов. Имущество предприятия решили продать с молотка. Первые торги были намечены на июль этого года.

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Но ситуация осложнилась тем, что кадровая, трудовая, бухгалтерская, договорная и другая отчетность была изъята во время обыска. Его провели на заводе сотрудники следственного управления на транспорте СК России в ходе расследования уголовного дела о невыплате заработной платы.

Теперь в связи с планируемым погашением всех долгов донского ССРЗ назначено заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о признании удовлетворенными требований кредиторов. Оно состоится в конце августа.

О дальнейших планах московской компании, которая погасит долги судоремонтного, пока ничего не известно. Как сообщили в областном правительстве, на сегодняшний день это коммерческая тайна. Представители фирмы никаких переговоров относительно будущего предприятия с местными властями не вели. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

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