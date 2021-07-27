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27.07.2021 19:02

Кто в Ростове отвечает за вывоз и утилизацию строительного мусора

Текст: Лариса Ионова, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 167(8518)
Лето - пора строек и ремонта, и на мусорных площадках возле домов нередко вырастают целые горы строительных отходов. Сбитая штукатурка, старая кафельная плитка и целые бетонные блоки лежат там неделями.

Вывоз такого мусора является острой проблемой для многих городов, в том числе и для Ростова-на-Дону. Дело в том, что его уборка не включена в тариф для населения. Туда входит только вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного бытового мусора, например, старой мебели, дверей или газовой плиты.

- Строительный мусор не относится к классу бытовых отходов, его нельзя выносить на контейнерные площадки, - пояснила пресс-секретарь регионального оператора "Чистый город" Анна Романова.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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По закону утилизировать строительные отходы гражданин, затеявший ремонт, должен за свой счет. Именно он оплачивает вывоз мусора. Эту услугу обычно заказывают по объявлению в интернете. По вызову приезжает "серый" перевозчик, обычный частник, который за оговоренную сумму загрузит строительный мусор, а затем... вывалит его на контейнерную площадку в другом дворе или в ближайшем овраге. Штраф за это всего лишь около двух тысяч рублей, которые частник с лихвой компенсирует за один выезд, ведь за вывоз мусора клиент заплатит от пяти тысяч рублей, и это не считая погрузки.

"К нарушителю могут применить только статью 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". А отсутствие жестких запретов стимулирует дальнейшие нарушения. Между тем в европейских странах за нарушение при вывозе мусора штраф огромный", - рассказали "РГ" в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Недавно сотрудники этого ведомства совместно с правоохранителями провели рейды по Северо-Западной промзоне Ростова-на-Дону и Аксайского района и выявили пять фактов незаконной перевозки строительных отходов. Составлены протоколы. Но, как считают специалисты, после выплаты штрафов, нарушители вновь могут заняться своим бизнесом.

- Ежедневно мы находим больше 200 площадок, на которые свалены строительные отходы, - отмечает Романова. - Их выносят сами жители или оставляют "серые" перевозчики. Недавно свалка таких отходов обнаружена в новом микрорайоне Суворовском.

Представители управляющих компаний подтверждают, что проблема стала серьезной.

Фото: Пресс-служба НКНП
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- Контейнерные площадки завалены мусором. Его вывозят не по графику, иногда мусор залеживается по нескольку дней, мы это фиксируем, фотографируем, отправляем регоператору. На днях звонили насчет мусорных завалов на площадках на улице 2-й Краснодарской. Нам отвечают, что крупногабаритный мусор вывозится один раз в 10 дней, а отходы строительства - вообще не их дело, - говорит начальник домоуправления КУД-2 Наталья Тимофеева.

Конечно, в Ростова есть предприятия, имеющие лицензию на вывоз строительного мусора. Официальные перевозчики доставляют его на Мясниковский МЭОК. Там для утилизации установлено два шредера. Они измельчают привезенное в щебень, который полигон использует для собственных нужд, например, подсыпает на дорогу. Но объем утилизируемого строительного мусора ничтожно мал для города-миллионника, в котором активно ведется строительство и ремонт.

Выходит, официальный вывоз не выгоден никому - ни частнику, которому нужно получить лицензию, затем везти мусор за 50 километров на полигон и платить там сбор; ни жильцу, которому услуги такого перевозчика обойдутся дороже.

Как у соседей

В начале года инспекторы жилнадзора обнаружили в подвале дома в волгоградском поселке имени Саши Чекалина свалку строительного мусора. Правда, это не единственное нарушение. Также была выявлена протечка общедомового трубопровода, отсутствовали акты проведения дезинсекции и дератизации в здании. Управляющую компанию "Жилищный стандарт" оштрафовали на 250 тысяч рублей. Кстати, за прошлый год в отношении данной компании Госжилнадзор возбудил 44 административных дела. Были начислены штрафы на общую сумму шесть миллионов рублей.

Также, по информации регионального оператора, на контейнерных площадках периодически обнаруживается строительный мусор. Иногда его оставляют подрядные организации, которые должны сами прибирать за собой. Бывают случаи, когда недобросовестные перевозчики не отвозят мусор на полигон, а выгружают его возле дворовых контейнеров или сбрасывают на пустыре. Например, на выезде из Волгограда, возле станции Орловка, образовалась большая несанкционированная свалка.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Волгоградская область Волгоград "Мусорная" реформа

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