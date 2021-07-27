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27.07.2021 21:51
Рубрика: Общество

Как устроена система "усыновления" стариков на Кубани

"Удочерить" бабушек и "усыновить" дедушек
Текст: Татьяна Павловская, Светлана Цыганкова
Российская газета - Неделя № 169(8520)
Дмитрий Иванович Григорьев стал одним из первых на Кубани, кого взяли в приемную семью. До этого он жил в доме-интернате станицы Мингрельской. Десять лет назад интернат расформировали. И медсестра Надя забрала Дмитрия Ивановича в свой дом.
Семья Егоренко-Василенко с маленькой Лизой, которую "приемные" супруги считают своей внучкой. Фото: Кубань: Абинский КЦСОН Семья Егоренко-Василенко с маленькой Лизой, которую "приемные" супруги считают своей внучкой. Фото: Кубань: Абинский КЦСОН
Семья Егоренко-Василенко с маленькой Лизой, которую "приемные" супруги считают своей внучкой. Фото: Кубань: Абинский КЦСОН

Женщина вспоминает, что у нее сердце сжалось, когда увидела слезы на глазах старика. Вот так дедушка Дима на старости лет обрел дом, где прожил до самой смерти. "Мы относились к нему как к родному и сейчас на могилку ходим", - говорит Надежда.

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На Кубани проживает 1,4 миллиона пожилых людей. Большинство из них окружены заботой близких. А у тех, кто остался в одиночестве, с 2011 года есть выбор: дом-интернат или приемная семья. Сегодня в 265 приемных семьях проживают 282 пожилых человека. Они есть в каждом кубанском муниципалитете.

"Помощь им оказываем в рамках региональной государственной программы "Социальная поддержка граждан", - поясняет директор Абинского комплексного центра соцобслуживания населения Маргарита Люлюмова. - Те, кто берет к себе стариков, получают по три тысячи в месяц на одного подопечного. Это совсем небольшие деньги. И те, кто решился взять одного, а иногда и двух старичков в свою семью, делают это от чистого сердца". У каждой семьи своя история.

Татьяна Егоренко приняла в свою семью супружескую пару Сергея Леонидовича и Тамару Борисовну Василенко. Оба инвалиды. Сначала Татьяна помогала им вести домашнее хозяйство, а потом предложила переехать к ней. Вот так три года назад в Абинске появилась еще одна приемная семья для стариков. Младшая дочь Татьяны - Лиза - стала названной внучкой супругов Василенко.

"Мы тщательно относимся к выбору опекунов, - говорит директор центра Маргарита Люлюмова. - Случайных людей нет. После заключения договора продолжаем бывать в семьях, следим, как живут опекаемые".

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости
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На первом этаже Центра соцобслуживания населения Абинска находится пункт проката средств реабилитации. Здесь бесплатно можно получить кресла-коляски, костыли, ходунки и другие технические средства. Такие пункты проката, открывшиеся в рамках нацпроекта "Демография", есть в каждом кубанском муниципалитете. Так же как и система долговременного ухода за пожилыми.

Такие услуги предоставляют и в других регионах. В Вологодской области, например, есть проект "Право жить дома: организация модели оказания комплексной помощи на дому как профилактика попадания в дома престарелых". Сотрудники фонда "Старость в радость" оказывают муниципалитетам методическую помощь, определяют потребности в технических средствах реабилитации. Наибольшим спросом пользуются костыли, инвалидные коляски, ходунки, трости. Жители поселка Вохтога, например, проживающие в неблагоустроенных домах, пользуются стулом с санитарным оснащением.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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