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27.07.2021 16:44
Рубрика: Власть

Мэр Симферополя накажет организаторов дня рождения в администрации

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму разгорелся скандал после публикации в социальных сетях фотографий со дня рождения начальника департамента развития администрации Симферополя Оксаны Чубко, который чиновница решила отметить в мэрии в кругу своих коллег.

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Именинница сама решила поделиться снимками с фуршета. На них видно, что участники отмечают день рождения с алкогольными напитками. Но больше всего пользователей соцсетей возмутил сам факт празднования в период действия на полустрове ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Социальную дистанцию чиновники, судя по коллективному фото, не соблюдают, а сами не используют защитные маски.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов, узнав об этом факте, признал, что "не всегда возможно проконтролировать поведение сотрудников".

- До нас эта информация дошла. Я принял решение провести служебное расследование, чтобы выяснить, как и зачем было организовано такое мероприятие, - заявил мэр. - Хочется выразить слова благодарности тем неравнодушным гражданам, которые акцентировали на этом внимание. Безусловно, в период пандемии и ограничений, которые мы с вами же вводим, недопустимо организовывать такие мероприятия.

Всех организаторов торжества и должностных лиц, устроивших пир во время пандемии, Демидов пообещал наказать дисциплинарно.

- Безусловно, мы не оставим это без внимания. Понятно, что есть личные праздники. Но однозначно недопустимо их праздновать на рабочем месте. Тем более, в такой период сложных ограничений, которые сами же мы декларируем и контролируем, - резюмировал мэр.

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