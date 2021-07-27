На юге России не прогнозируют рост цен на хлеб

Власти всегда старались контролировать стоимость хлеба. Появилось даже понятие "социальный хлеб" - хлеб с фиксированной ценой. Если она и поднималась, то ненамного, а "социальный кирпичик" оставался самым востребованным продуктом. И вот появилась информация о возможном подорожании хлеба на 7 - 12 процентов. Российские производители ссылаются на то, что практически в два раза выросли цены на металл и минеральные удобрения, увеличилась стоимость дизельного топлива, электро- и газоснабжения, а также коммунальных услуг. Однако в АПК края считают, что на Кубани цены на хлеб останутся стабильными.

- Предпосылки для повышения цены были в начале весны, когда стоимость зерна поднялась до 18 тысяч за тонну, - говорит гендиректор расположенного в Тихорецком районе предприятия "Кубаньхлеб" Дмитрий Лоцманов. - Естественно, подорожала мука, поэтому мы были вынуждены в марте поднять цену на свою продукцию. Но теперь зерно подешевело, а вслед за ней и мука. И хотя все остальные составляющие цены готового продукта действительно подорожали, стабильная стоимость муки пока позволяет нам удерживать цену хлеба на прежнем уровне. Так, отпускная стоимость "кирпичика" у нас 27 рублей, а в магазине он стоит 30. И повышать цену мы в ближайшее время не планируем.

По мнению Дмитрия Лоцманова, цены должны расти соразмерно доходам граждан. В этом заинтересованы все производители.

- Нужно упростить систему налогообложения. Я считаю, что производитель должен платить процент со своего дохода, а не десятки непонятных, как сейчас, сборов. Тогда порядка будет больше. Ну и, безусловно, задачей государства является выработка эффективных механизмов сдерживания стоимости базовых продуктов, - говорит он.

Введение таможенных пошлин сказалось на цене пшеницы, стоимость которой в начале года резко выросла. Власти тогда обещали, что часть экспортных пошлин вернется в АПК в виде бюджетных субсидий. Получить федеральные дотации должны были и хлебопеки.

Как пояснили в региональном минсельхозе, из 220 миллионов рублей, выделенных краю, более 121 миллиона предназначалось мукомольным предприятиям для возмещения затрат на закупку пшеницы, остальные средства - хлебопекарным. Выделение субсидий носит заявочный характер, а информацией о них владеют в основном крупные холдинги. В их числе - Крайпотребсоюз, в который входит девять хлебопекарных предприятий.

- Руководство шести наших предприятий уже направило документы в региональный минсельхоз для получения субсидий, - поясняет заместитель начальника управления торговли Крайпотребсоюза Ирина Волкова. - Нужен достаточно большой пакет документов, поэтому потребовалось время, чтобы его подготовить. Обещали, что в начале августа наши пекарни уже начнут получать бюджетные субсидии: две - тысячи рублей на тонну выпускаемой продукции.

Кстати, в прошлом году на Кубани произвели всего 300 тысяч тонн хлеба (выпуск резко сократился из-за закрытых на карантин школ и детских садов). Хлебопечением в крае занимаются 30 крупных и средних предприятий, а также сотни мелких частных пекарен. По данным регионального минсельхоза, первые восемь предприятий уже заключили соглашение о получении субсидий. Отбор претендентов на предоставление господдержки продолжается.

Производители хлеба в Астраханской и Волгоградской областях также заявили, что в ближайшее время не планируют повышения цен на продукцию, но ситуация непростая.

- У нас таких планов нет, но не все зависит от нас. У нас есть поставщики, мы потребляем бензин, электричество. Что-то дорожает. Возможно, мы просто вынуждены будем поднимать цену, - прокомментировали "РГ" в Астраханской пекарне "Ильинский хлеб".

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в ближайшее время повышения стоимости хлеба не ждут. Сейчас она находится на стабильном уровне. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6 процента, а из ржано-пшеничной - на 5,9 процента, что сопоставимо с уровнем инфляции.

О дальнейшем повышении речь пока не идет. Стабильности удалось добиться благодаря господдержке производителей хлебобулочных изделий и муки. В частности, таможенно-тарифное регулирование позволило с начала года снизить оптовую стоимость пшеницы третьего класса на 7,2 процента, а четвертого класса - на 5,9. Цена на рожь также снизилась на 9,6 процента. Пшеничная мука сейчас на 4,6 процента дешевле, чем в начале года. Донские производители хлебобулочных изделий и муки получают субсидии на частичное возмещение затрат и берут на себя обязательство не поднимать цены.

Прямая речь

Александр Шипулин, председатель АККОР Краснодарского края:

- Фермеры просто не знают о том, что могут получить помощь от государства. Да и времени на сбор документов и хождение по инстанциям у них просто нет. В?каждом районе имеются точные данные, кто, сколько и какой именно продукции производит. Поэтому, если сельхозпроизводителям положена госдотация, размер ее несложно вычислить без бюрократической волокиты и ненужных заявок.