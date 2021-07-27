На юге России выросла урожайность зерновых культур

Аграрии Ростовской области собрали урожай с 1,7 миллиона гектаров, а это более 52 процентов уборочных площадей. Таким образом уборочная кампания на Дону прошла свой экватор. Валовой сбор составляет 6,3 миллиона тонн зерна при средней урожайности почти 37,3 центнера с гектара.

Лидерами в регионе оказались аграрии Сальского района, которые собрали 503 тысячи тонн зерновых со 127 тысяч гектаров. В Зимовниковском районе убрано 425 тысяч тонн зерна, а в Зерноградском - 363 тысячи тонн. Самой высокой урожайностью могут похвастать земледельцы Мясниковского района (52,7 центнера с гектара), а также Целинского (48,4 центнера), Кагальницкого (48,1 центнера) и Неклиновского (47,3 центнера).

- Темпы жатвы высокие. Первые результаты радуют, так как урожайность превышает прошлогодние показатели: 37,7 центнера с гектара против 34,1 в 2020 году. Основная задача сейчас - в кратчайшие сроки и без потерь собрать выращенный урожай, - подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров. В правительстве Ростовской области подчеркнули, что одновременно с уборкой донские хозяйства готовят почву к посеву озимых культур.

В Краснодарском крае собрано около 9,5 миллиона тонн зерновых, в том числе около восьми миллионов тонн пшеницы.

- Урожайность озимых зерновых составляет 60,4 центнера с гектара, что выше прошлогоднего показателя почти на 12 центнеров, - заявил заместитель губернатора Андрей Коробка.

При этом он отметил, что на полях собрана преимущественно продовольственная пшеница. Специалисты обследовали более 4,6 миллиона тонн зерна. Почти 90 процентов относятся к третьему и четвертому классам. В некоторых муниципалитетах, например, в Тбилисском районе, пшенице присвоен второй класс.

Кстати, в этом году урожай озимого ячменя на Кубани, который уже убран, составил около 1,1 миллиона тонн, что является рекордом за последние 10 лет.

Волгоградские фермеры также приступили к массовой уборке зерновых. Аграрии уже намолотили более двух миллионов тонн зерна при средней урожайности 26 центнеров с гектара. Наибольшая урожайность (36,3 центнера с гектара) отмечается в Новониколаевском районе.

- Стратегия сева, которая была выбрана в сотрудничестве с экспертной группой весной этого года, себя оправдывает, - считает заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов. - Часть полей пересеяли высокомаржинальными техническими культурами. Кроме того, увеличен посев яровой пшеницы. Урожайность выше обычной примерно на 20 - 30 процентов.

Пока в регионе в основном убирают озимую пшеницу. Всего такими посевами занято три миллиона гектаров. К уборке яровых только приступили. Но, чтобы фермеры могли получить хорошую цену, нужны складские площади. Власти уверяют, что их в регионе достаточно. Собранный урожай привозят на 58 элеватора и хлебоприемных пункта, куда единовременно можно засыпать 6,5 миллиона тонн зерна.

- Все площадки и агрегаты подготовлены к работе с урожаем 2021 года, - сказал директор местного торгового дома Рашид Карсаков. - Сейчас в тестовом режиме функционирует цех переработки, что позволяет нам отправлять продукцию в Канаду, Японию и практически во все государства Европы. Иностранцы готовы покупать такое зерно по высокой цене.

По информации пресс-службы областной администрации, в прошлом году урожай зерновых превысил пять миллионов тонн. А на собственные нужды региону необходимо только полтора миллиона. Остальное идет на продажу, в том числе и на экспорт. В частности, большой интерес к российской пшенице проявляет Иран. Как отметил во время недавнего визита в Волгоград посол Казем Джалали, его страна является крупнейшим импортером зерна из РФ и уже закупает около полутора миллионов тонн. Южные соседи готовы удвоить закупки, если удастся решить логистические вопросы.

Между тем крымские аграрии собрали уже более миллиона тонн урожая. В республике обмолочено 70 процентов площади зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил заместитель председателя Совета министров республики - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, средняя урожайность - 24,7 центнера центнера с гектара.