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27.07.2021 23:20
Рубрика: Власть

Почему хутор в двух шагах от Ростова оказался заброшенным

Текст: Алена Ларина (Ростовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Сельское поселение Юдино далеко не захолустье, всего-то километров 20 от донской столицы. Но люди здесь живут словно на краю света. Нет дорог, уличного освещения, школы, детсада, центрального водоснабжения, досуговых заведений и даже нормальной детской площадки. Но на многолетние обращения селян к чиновникам с просьбами благоустроить хутор реакции никакой нет.

Единственный участок асфальтированной дороги находится на въезде в Юдино. А дальше - сплошное бездорожье. "Когда идет дождь, выбраться из дома невозможно. Бесконечная грязь и лужи", - сетует местная жительница Елена Самохлебова. Ей вторит другая хуторянка, работающая в больнице Ростова-на-Дону: "Машины часто застревают, два километра до трассы бреду по грязи, чтобы там сесть на автобус и поехать на работу. И так все двадцать лет..."

Фото: Елена Мелихова/ РГ
Проблемы жителей Советского района на контроле главы Ростова

Нынешней весной районная администрация засыпала главную улицу хутора асфальтовой крошкой. Но стало еще хуже - все просело, наполнилось водой, и проезжающие через хутор фуры разбросали эту жижу по сторонам. Кстати, большегрузы - отдельная печаль хуторян. На наших глазах очередной тяжеловоз окутывает облаком дыма детскую площадку - единственное место для игр в хуторе. Чтобы оградить площадку, вокруг нее вырыли небольшой ров, в который покидали старые автомобильные шины. Качели старые, и люди сами, как могут, украшают досуговое место - соорудили солнышко из пластиковых бутылок. "Сначала большегрузы ездили через мост вблизи Юдино, а сейчас он в аварийном состоянии, вот и облюбовали наш хутор", - говорит местная активистка Елена Шевелева.

Она как заноза для чиновников. При ее участии был организован сход хуторян и флешмоб, видео которого потом попало в соцсети. Только власти отреагировали не на проблему, а на акцию: домой к Шевелевой пришли полицейские. И меня "обвинили в проведении несанкционированного митинга". Юдинцы написали губернатору области письмо с просьбой поставить запрещающие таблички на въезд фур в хутор. А в ответ? В администрации Родионово-Несветайского района им сообщили, что "вопрос рассматривается".

Подвисли и другие обращения. А в администрации сельского поселения Волошино, в состав которого входит хутор, всю вину за неухоженность сваливают... на дачников. Мол, не платят земельные и имущественные налоги. Сама же глава администрации Волошинского сельского поселения Людмила Гужва поясняет:

- Объем средств, запланированных на хутор Юдино, составляет почти 667 тысяч рублей. Хватит и на содержание, и ремонт уличного освещения, и на благоустройство территории, - говорит она. - Но в полном объеме эти средства будут выделены только при условии поступления налоговых платежей.

Круг замкнулся...

Взгляд со стороны

Отчего так живут...

Сергей Сохранов, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ:

- Отсутствие инфраструктуры, тотальный дефицит бюджета - проблема всех небольших населенных пунктов. В некоторых из них бюджет практически равен зарплате и расходам на содержание здания администрации. Что тут говорить о благоустройстве, которое нельзя назвать жизненно необходимым? Но многое зависит от самих жителей. Они могут влиять на выполнение работ в хуторе на этапе выборов главы поселения: сделайте то-то и то-то, и тогда мы вас поддержим. Также есть федеральные программы по благоустройству общественных территорий. Жители могут оформить заявку на участие в них и подать ее в свою администрацию, та, в свою очередь, направит документ в региональные органы власти. Еще хороший инструмент - создание территориального общественного самоуправления, которое может получить гранты. Мы на практике наблюдаем, что там, где жители активные, ситуация намного лучше, чем в селах, где люди только жалуются, но сами ничего делать не хотят.

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