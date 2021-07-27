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27.07.2021 18:01

Почему на Дону стало выгодно выращивать северную ягоду - голубику

Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 167(8518)
Появление новых технологий земледелия и адаптированных сортов позволяет собирать хороший урожай ягод в специфических климатических условиях донской степи. А высокая стоимость готовой продукции делает этот вид агробизнеса одним из самых маржинальных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В предместье Таганрога в этом году появилась первая на Дону промышленная плантация голубики. У основателя проекта Александра Гончаренко был действующий бизнес по производству мебели. Голубика началась в 2017 году скорее как хобби, но проект с точки зрения экономики оказался очень перспективным. Расчеты показывают, что затраты на выращивание ягод окупятся уже на четвертый-пятый год. А с внедрением новых технологий бизнес можно расширить. Спрос на голубику, по словам Александра, удастся удовлетворить еще нескоро и со сбытом проблем не будет. Тем более что сейчас эти ягоды на прилавках Ростова в основном импортные.

Фото: Егор Еремов/РИА Новости
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На 1,2 гектара у Александра Гончаренко также растут ежевика, малина и крыжовник. Но именно голубике отдана большая часть делянки, около 0,8 гектара. Рентабельным проект станет, когда с одного куста голубики можно будет собрать более 600 граммов урожая, при этом на продажу ягоды пойдут по цене от 750 рублей за килограмм, объясняет Гончаренко.

Предприниматель экспериментирует с голубикой уже пять лет. Но раньше масштабы были скромные. В этом же году он потратил два с половиной миллиона рублей на капельное орошение, специальный торф и саженцы, причем значительная часть этих расходов разовые. Гончаренко рассчитывает получать с участка примерно 2,3 тонны ягод, что даст выручку 1,7 - 1,8 миллиона рублей: "Я не претендую на большой бизнес. На Кубани, например, сейчас закладывают по 70 гектаров голубики. Я самозанятый и не конкурент таким хозяйствам, но ведь у нас на Дону такого производства нет. Это интересное предприятие".

Сейчас таганрожец выращивает более 20 сортов голубики с разным сроком созревания, что позволит получать урожай вплоть до конца сентября. Правда, со временем он планирует оставить только те сорта, которые окажутся наиболее выгодными. Продавать свою продукцию намерен и напрямую частным покупателям, и оптовикам. В перспективе Гончаренко делает ставку на собственные площадки продажи. Для этого, например, он открыл свой канал в "Инстаграме" и собрал уже почти четыре тысячи подписчиков.

Впрочем, выращивание других ягод на Дону тоже может оказаться выгодным делом. Например, в 10 километрах от голубичной плантации Гончаренко уже несколько лет работает предприниматель Спартак Резник. Украинский грек, бежавший от войны на Донбассе в 2015 году, выращивает на 10 сотках в Неклиновском районе малину. Причем свой питомник он оборудовал по нидерландским высокоинтенсивным технологиям, с капельным орошением и регулярной подкормкой. На пике сезона с этого участка предприниматель получает по 150 килограммов крупной малины в сутки, которую в основном закупают оптовики. Резник также открыл канал в соцсетях для потенциальных клиентов. Примечательно, что доход приносит продажа и ягод, и саженцев.

Фото: Алексей Матош
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- Когда к нам приезжают люди и видят огромные ягоды малины, они понимают, что и сами могут выращивать такую. Но мы продаем не просто качественные саженцы, а всю технологию. Каждый покупатель может приехать в питомник в любой момент, посмотреть, как мы обрабатываем землю и посевы. Это высокотехнологичный труд, и без специальных знаний добиться хороших результатов невозможно, - уверяет предприниматель.

Кроме того, Резник выращивает клубнику, крыжовник, несколько видов смородины и жимолость. Также на участке растут фруктовые деревья. В основном яблони трех классических и самых востребованных сортов, так называемый светофор: красные "айдаред", желтые "гольден делишес" и зеленые "симиренко".

Дополнительную прибыль в небольшом бизнесе на земле может приносить туризм. Гончаренко признается, что уже сейчас организует так называемые туры выходного дня.

- Люди приезжают на выходные, ставят палатки и отдыхают "дикарями". Благо, у нас тут великолепный вид, свое озеро, степной воздух и есть на что посмотреть. Приезжают из разных мест. Среди постоянных гостей, например, серьезный брокер из Воронежа. Он едет сюда за 500 километров, чтобы, как сам признается, вернуться в детство, - рассказывает предприниматель. - Каких-то прямых доходов такая деятельность мне не приносит, но это хорошая отдушина для меня и доброе дело для людей. К тому же многие гости потом становятся моими покупателями. А это уже бизнес.

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