Прокуратура проверит посадку самолета из Москвы в Симферополе

Южная транспортная прокуратура поручила Крымскому транспортному прокурору провести проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров при посадке самолета Boeing-738, прилетевшего в аэропорт Симферополя из Москвы.

Как уточняется в сообщении надзорного ведомства, речь идет о рейсе № 781 авиакомпании "Якутия", который выполнял рейс Внуково - Симферополь.

Ранее некоторые СМИ сообщили об "экстренной посадке лайнера", который в воздухе якобы начал испытывать проблемы из-за вибрации двигателя. Но в аэропорту Симферополя уверяют, что все самолеты в течение 27 июля совершили посадку в штатном режиме.

- Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полетов, - сообщила и Южная транспортная прокуратура. - На борту находилось 165 пассажиров и семь членов экипажа. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Согласно онлайн-табло аэропорта Симферополь, рейс Москва - Симферополь R3-781 авиакомпании "Якутия" прибыл в столицу Крыма строго по расписанию - в 17 часов 10 минут. А вот отправление обратного рейса R3-782 в Москву задерживается на три часа - с 18:10 до 21:10.