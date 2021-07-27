На Дону задержали двоих иностранцев с экстремисткой символикой на одежде

Двое граждан Узбекистана задержаны в международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону по подозрению в поддержке запрещенных в России экстремистских организаций.

"На верхней одежде задержанных были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации", - сообщили "РГ" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

В отношении задержанных мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ".

Иностранцы переданы сотрудникам полиции.