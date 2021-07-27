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27.07.2021 17:46
Рубрика: Происшествия

На Дону задержали двоих иностранцев с экстремисткой символикой на одежде

Текст: Николай Грищенко

Двое граждан Узбекистана задержаны в международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону по подозрению в поддержке запрещенных в России экстремистских организаций.

Фото: РИА Новости
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"На верхней одежде задержанных были надписи, публично демонстрирующие запрещенные в России экстремистские организации", - сообщили "РГ" в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

В отношении задержанных мужчин возбуждены дела об административных правонарушениях по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами РФ".

Иностранцы переданы сотрудникам полиции.

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