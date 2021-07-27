В Анапе турист утонул в Черном море во время дайвинга

В анапской станице Благовещенской во время дайвинга утонул турист, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Инцидент произошел в июле этого года. В надзорном ведомстве не уточнили, какого именно числа произошла трагедия, но известно о ней стало сегодня.

Анапская межрайонная прокуратура в дайвинг-клубе провела проверку, касающуюся оказания услуг.

"В ходе проверки с привлечением специалистов уполномоченных органов выявлено, что деятельность дайвинг-клуба "Звезда" организована индивидуальным предпринимателем с существенными нарушениями законодательства, - говорится в сообщении. - В частности, нарушены требования безопасности оборудования и подводного снаряжения, отсутствуют инструкции по эксплуатации, документы, подтверждающие их безопасность, а также проведение периодического обслуживания, анализа состава дыхательной газовой смеси, в том числе на предмет наличия вредных примесей. Дезинфекция подводного снаряжения не проводится".

Кроме того, у них не было доступной информации об услугах, планов погружений и действий в аварийных ситуациях, телефонных номеров ближайших барокамер, программ обучения правилам погружения, учебных материалов и пособий, а договоры в письменном виде не заключались, стоимость услуг сообщали в устной форме - без прейскуранта.

Установлено, что сооружения, используемые для оказания услуг дайвинга, размещены на пляжной территории Черного моря без разрешительной документации - договор водопользования не заключался.

По фактам нарушений прокуратура инициировала предъявление в суд иска к индивидуальному предпринимателю о запрете деятельности и освобождении земельного участка, а также привлечение к административной ответственности.

Следственный отдел по Анапе СКР по Кубани возбудил уголовное дело.

Ход следствия находится на контроле межрайонной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку услуг дайвинга на всей территории Анапы.