В Ялте вандал покрасил горгулью у Ливадийского дворца

В Ялте на территории Ливадийского дворца 33-летний мужчина покрасил аэрозольным баллончиком архитектурно-художественную композицию "Колодец с горгульей", которая входит в комплекс сооружений дворца 1910-1911 годов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Задержанный полицейскими мужчина дал сознался в содеянном и написал явку с повинной. Поясняя свой поступок, он заявил, что таким образом продемонстрировал "неодобрение дизайну архитектурного творения" и постарался "придать ему выразительность".

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Санкция статьи предусматривает наказание от денежного штрафа до трех месяцев лишения свободы.