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27.07.2021 15:04
Рубрика: Общество

В Краснодаре хирурги восстановили женщине грудь после рака

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре хирурги успешно провели сложнейшую операцию - они восстановили пациентке грудь, удаленную ранее из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили в ГБУЗ НИИ "Краевая клиническая больница № 1 им С. В. Очаповского".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам экспертов, методов реконструкции молочной железы в мире немало, но "золотым стандартом" считается проведение операции с использованием кожно-жирового лоскута передней брюшной стенки.

- Смысл подобной операции заключается в том, что удаленная по определенным причинам молочная железа, а чаще всего речь об онкологическом процессе, восстанавливается из собственных тканей организма пациентки. Без использования инородных материалов, - поясняет заведующий хирургическим отделением № 3 НИИ-ККБ №1, главный внештатный специалист - пластический хирург министерства здравоохранения Краснодарского края Грант Забунян. - Кожа и жир передней брюшной стенки идеально подходят для реконструкции груди.

Перед врачами главной клиники Кубани стояла задача пересадить ткани живота с питающими сосудами в область дефекта. Методика осложняется размерами артерий и вен с диаметром не больше двух-трех миллиметров. Их, можно сказать, ювелирно сшивают с сосудами грудной клетки под микроскопом. Сейчас хирурги больницы провели уже пять успешных реконструктивных операций. Все они выполнены в рамках ОМС и имеют хорошие эстетические результаты. Ранее в государственных медицинских учреждениях Кубани такие микрохирургические техники были недоступны.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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