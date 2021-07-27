В Краснодаре хирурги восстановили женщине грудь после рака

В Краснодаре хирурги успешно провели сложнейшую операцию - они восстановили пациентке грудь, удаленную ранее из-за онкологического заболевания. Об этом сообщили в ГБУЗ НИИ "Краевая клиническая больница № 1 им С. В. Очаповского".

По словам экспертов, методов реконструкции молочной железы в мире немало, но "золотым стандартом" считается проведение операции с использованием кожно-жирового лоскута передней брюшной стенки.

- Смысл подобной операции заключается в том, что удаленная по определенным причинам молочная железа, а чаще всего речь об онкологическом процессе, восстанавливается из собственных тканей организма пациентки. Без использования инородных материалов, - поясняет заведующий хирургическим отделением № 3 НИИ-ККБ №1, главный внештатный специалист - пластический хирург министерства здравоохранения Краснодарского края Грант Забунян. - Кожа и жир передней брюшной стенки идеально подходят для реконструкции груди.

Перед врачами главной клиники Кубани стояла задача пересадить ткани живота с питающими сосудами в область дефекта. Методика осложняется размерами артерий и вен с диаметром не больше двух-трех миллиметров. Их, можно сказать, ювелирно сшивают с сосудами грудной клетки под микроскопом. Сейчас хирурги больницы провели уже пять успешных реконструктивных операций. Все они выполнены в рамках ОМС и имеют хорошие эстетические результаты. Ранее в государственных медицинских учреждениях Кубани такие микрохирургические техники были недоступны.