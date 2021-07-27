В Краснодаре в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

В краевой столице сегодня днем, 27 июля произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля. Авария произошла на улице Российской, в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах.

Столкновение случилось в районе остановки "Гаражная улица" около 12.20. По предварительной информации, автомобиль LADA под управлением 52-летнего местного жителя двигался по улице Российской со стороны улицы Ангарской. Водителю стало плохо, и он врезался в маршрутный автобус.

Мужчину доставили в больницу, еще трое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.