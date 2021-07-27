В Крыму ритейлер построит оптово-распределительный центр за 5,5 млрд рублей

В Крыму к началу 2023 года крупный ритейлер построит оптово-распределительный центр стоимостью 5,5 миллиарда рублей, который в значительной степени снимет остроту дефицита складских помещений для хранения овощей и фруктов. Об этом заявил вице-премьер Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Площадь будущих складских зданий, которые в Симферопольском районе начал строить владелец крупнейшей торговой сети из Краснодарского края - 52,7 тысячи квадратных метров. Центр рассчитан на 70 тысяч паллет при максимальном грузообороте в сутки - 23,6 тысячи паллет, а его общая вместимость - 34 837 тонн. Проект позволит трудоустроить более 1250 человек.

- Объект позволит обеспечить прямые поставки товаров от производителей, - рассказал Рюмшин. - Также складские площади будут сдаваться в аренду местным производителям. Благодаря оптово-распределительному центру планируется сокращение издержек при хранении, сортировке, фасовке и доставке товара до конечного потребителя.

Правительство России в следующем году начнет возмещать из федерального бюджета 20 процентов фактической стоимости строительства подобных объектов. И это очень своевременно, учитывая дефицит мощностей хранения продукции в регионе - Республика Крым обеспечена плодохранилищами лишь на 39 процентов от потребности, а овощехранилищами - на 66.

- Строительство оптово-распределительного центра в Крыму позволит создать современные мощности для хранения сельхозпродукции, создаст современную и эффективную систему сбыта продукции, - уверен Рюмшин. - Это основа для формирования экономически оправданных цены на продовольствие, повышения конкурентоспособности крымской продукции и обеспечения крымчан качественными местными продуктами.