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27.07.2021 17:55

В районе Красной Поляны запустили новый туристический маршрут

Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 167(8518)
В Краснодарском крае в районе Красной Поляны начала действовать новая "виа феррата" (это скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями, которые позволяют путешественникам без специальной физической подготовки преодолевать сложный маршрут).

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, путь ведет на вершину горы Черная Пирамида, самую высокую точку курорта.

Фото: iStock
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Такой маршрут подходит любителям экстрима и горного воздуха. Для безопасности передвижения по скалам используется страховочный трос, кроме того, туристам предоставляют специальное снаряжение и защитную экипировку.

Это уже третья "виа феррата" в крае. Две тропы есть в Сочи, в районе Орлиных скал, и в Гуамском ущелье Апшеронского района.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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