В районе Красной Поляны запустили новый туристический маршрут

В Краснодарском крае в районе Красной Поляны начала действовать новая "виа феррата" (это скальный участок, оборудованный металлическими конструкциями, которые позволяют путешественникам без специальной физической подготовки преодолевать сложный маршрут).

Как рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, путь ведет на вершину горы Черная Пирамида, самую высокую точку курорта.

Такой маршрут подходит любителям экстрима и горного воздуха. Для безопасности передвижения по скалам используется страховочный трос, кроме того, туристам предоставляют специальное снаряжение и защитную экипировку.

Это уже третья "виа феррата" в крае. Две тропы есть в Сочи, в районе Орлиных скал, и в Гуамском ущелье Апшеронского района.