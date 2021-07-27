В Ростове вынесли приговор похитившим 2 млрд рублей застройщикам

В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону вынесен приговор застройщикам многоквартирных домов. Ущерб потерпевшим оценивается более чем в два миллиарда рублей. Как сообщили в суде, злоумышленники мошенническим путем похитили деньги участников долевого строительства. Пострадали покупатели квартир в жилищных комплексах, расположенных в Ростове и Краснодаре. И на Дону, и на Кубани действовала одна группа застройщиков, объекты которых превратились в долгострои.

- Насколько мне известно, в регионе это самое масштабное и резонансное дело, связанное с хищением средств дольщиков. Потерпевших насчитывается более 1000, - говорит судья Железнодорожного райсуда Вартан Саркисян, который вел процесс.

Схема, по которой действовали злоумышленники, напоминает финансовую пирамиду: они принимали деньги дольщиков под отчет, но не вносили в кассу и не вкладывали в строительство домов, а тратили по своему усмотрению. На эти деньги, в частности, застройщики приобрели два земельных участка в Краснодаре, которые стоят более миллиарда рублей, и прочее отнюдь не дешевое имущество.

Поступившее в суд еще в феврале 2019 года уголовное дело состояло из 650 томов. Но в ходе процесса, на котором должно было присутствовать большое количество участников, внесла свои коррективы пандемия. Из-за нерабочих дней и ограничительных мер рассмотрение дела затянулось и приговор в зале суда прозвучал только в июле 2021 года.

Всего по делу проходили 10 подсудимых, но один из них оправдан. Он работал в строительной фирме непродолжительное время, с 5 июня по 16 декабря 2014 года. За эти полгода, как выявила экспертиза еще на предварительном следствии, от дольщиков поступило около 70 миллионов рублей, а на строительство дома было потрачено 90 миллионов рублей. Такой профицит, собственно, и позволил оправдать подсудимого. Остальных обвиняемых суд приговорил к срокам от 4,5 до 12 лет колонии. По словам судьи, подсудимые объясняют случившееся кризисом и уверяют, что умысла похищать деньги, которые вложили в строительство клиенты, у них не было.

К моменту вынесения приговора часть обманутых дольщиков получила квартиры. Их предоставила администрация Ростова, а суд удовлетворял уже исковые требования администрации к подсудимым. Также были удовлетворены гражданские иски тех дольщиков, которые предпочли не квартиру, а возмещение материального ущерба. У них есть шансы получить неплохую компенсацию, поскольку на имущество застройщиков, в том числе на земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает миллиард рублей, наложен арест, и оно дожидается судебных приставов. По всей видимости, истории с масштабным обманом дольщиков уже остались в прошлом.

- После введения эскроу-счетов подобные махинации осуществить не получится. На мой взгляд, сейчас законодательство доведено до совершенства и интересы дольщиков защищены в полной мере, - отмечает Вартан Саркисян.

Кстати

Фонд защиты прав участников долевого строительства во II квартале 2021 года проверил 11 428 домов, возводимых 2838 застройщиками. Наибольшее количество объектов с нарушениями 214-ФЗ выявлено в Новосибирской и Ленинградской области (49 и 40 объектов соответственно), на третьем месте по количеству нарушений оказался Краснодарский край (37 объектов).

- Наша главная задача - восстановление прав пострадавших граждан, но также важна профилактика, чтобы не появлялись новые обманутые дольщики. Именно с этой целью мы проверяем застройщиков на соответствие таким важным требованиям, как отсутствие процедуры банкротства, ликвидации, уголовных дел в отношении руководства, а также на обязательное выполнение застройщиками нормативов финансовой устойчивости, - отметил генеральный директор фонда Константин Тимофеев.

Он также подчеркнул, что недобросовестные застройщики не смогут привлекать средства участников долевого строительства до полного устранения выявленных замечаний.

Между тем

В Ростовской области компенсацию получат 33 обманутых дольщика, которые вложили средства в строительство многоквартирного дома на улице 6-я Линия в Азове. Застройщик начал работу в 2017 году, а в начале 2019-го строительство остановилось из-за отсутствия финансирования. Готовность объекта составляет всего один процент.