В Сочи четыре тысячи человек прошли реабилитацию после COVID-19

В санаториях Сочи реабилитацию после коронавируса уже прошли около четырех тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Для гостей и жителей города, перенесших COVID-19, 24 здравницы разработали специальные программы. Им предлагают курсы реабилитации, направленные на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой систем от семи до 21 дня. Направление в санаторий врачи выдают не ранее чем через две недели после выписки из стационара или лечения от коронавируса на дому.

- Постковидные оздоровительные программы и восстановительное лечение как никогда актуальны в связи с необходимостью для многих российских граждан пройти реабилитацию после перенесенного заболевания, - отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

В санаториях разработаны специальные недельные программы "Легкое дыхание". За это время гости здравницы могут побывать в барокамере и соляной пещере, принять ингаляции лекарственными препаратами и физиотерапию.

Также в программы входят озонотерапия, лечебная физкультура и плавание в бассейне. Во всех здравницах предлагают кислородные коктейли. Кроме того, можно пройти курс массажа и бальнеолечение. На их территориях проложены терренкуры, где можно совершать оздоровительные прогулки.

Отмечается, что медицинские программы санаториев разработаны на основании действующих временных методических рекомендаций Минздрава по лечению и реабилитации коронавирусной инфекции. Курсы восстановления проходят под контролем врачей.