В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление о проведении прививок для отдельных категорий населения.

В течение последних пяти недель в регионе растет заболеваемость коронавирусом. Ежесуточный прирост достиг 0,45 процента. Очаги зафиксированы в образовательных, медицинских и оздоровительных организациях.

Обязательной вакцинация становится для представителей ряда сфер: торговля, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, прачечные, ремонтные мастерские, общественное питание, пищевая промышленность, финансовые организации, почта, общественный транспорт и такси, образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ и энергетика, досуг, гостиницы, туризм, санатории и курьерская доставка.

Также должны привиться представители органов власти и студенты. Второй компонент граждане должны получить до конца сентября.