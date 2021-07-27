Новости

Осуждены виновные в том, что 1,5 тыс челябинцев остались без домов 15:50
Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года 15:47
Умер писатель-фантаст Анри Верн 15:43
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию 15:41
Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже 15:35
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" 15:30
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода 15:24
В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 15:23
Джабаров оценил слова замглавы МИД Польши о помехах для "Северного потока-2" 15:07
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 15:02
Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио 14:59
Лидер сборной США гимнастка Байлз получила травму на командном турнире 14:56
Директор НИИ им. Пастера: Порядка 75 млн россиян подлежат вакцинации 14:50
СМИ: Один человек погиб при взрыве в Германии 14:50
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт" 14:20
"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину 14:04
Эксперт назвал сроки принятия решения по рейсам в Египет 14:04
Диетолог назвала самые полезные каши 13:49
Дзюдоист Насагэ принес Японии девятое "золото" Олимпиады 13:47
Число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании увеличилось до 49 13:44
Минск рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий 13:40
Биржевые цены на кофе обновили максимумы с 2014 года 13:34
Кремль будет мониторить ситуацию после завершения боевой миссии США в Ираке 13:27
ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса 13:25
Курганский врач выдал за взятку фиктивный сертификат о вакцинации 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 15:23
Рубрика: Общество

В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Текст: Роман Мерзляков

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева подписала постановление о проведении прививок для отдельных категорий населения.

Фото: Константин Завражин/РГ
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт"

В течение последних пяти недель в регионе растет заболеваемость коронавирусом. Ежесуточный прирост достиг 0,45 процента. Очаги зафиксированы в образовательных, медицинских и оздоровительных организациях.

Обязательной вакцинация становится для представителей ряда сфер: торговля, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны, солярии, бани, фитнес-клубы, бассейны, прачечные, ремонтные мастерские, общественное питание, пищевая промышленность, финансовые организации, почта, общественный транспорт и такси, образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ и энергетика, досуг, гостиницы, туризм, санатории и курьерская доставка.

Также должны привиться представители органов власти и студенты. Второй компонент граждане должны получить до конца сентября.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела