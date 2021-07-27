Всероссийская неделя труда пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября

Всероссийская неделя труда пройдет с 6 по 9 сентября в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", сообщили в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что мероприятие пройдет в очном формате.

В числе основных тем для дискуссии - изменения в сфере охраны труда, которые вступят в силу 1 марта 2022 года. Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда.

"Сейчас мы вместе с регионами завершаем работу над планом основных мероприятий недели, готовится подробная программа форума", - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, в Сочи соберутся ведущие отечественные эксперты в области охраны труда и специалисты международного уровня, чтобы обсудить вопрос сохранения здоровья граждан на рабочем месте во всех его аспектах.