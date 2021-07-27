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27.07.2021 09:35
Рубрика: Экономика

Всероссийская неделя труда пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября

Текст: Елена Манукиян

Всероссийская неделя труда пройдет с 6 по 9 сентября в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", сообщили в пресс-службе Минтруда. Отмечается, что мероприятие пройдет в очном формате.

Фото: ТАСС
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В числе основных тем для дискуссии - изменения в сфере охраны труда, которые вступят в силу 1 марта 2022 года. Также на форуме будут обсуждаться подходы к формированию безопасного производства и продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда.

"Сейчас мы вместе с регионами завершаем работу над планом основных мероприятий недели, готовится подробная программа форума", - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, в Сочи соберутся ведущие отечественные эксперты в области охраны труда и специалисты международного уровня, чтобы обсудить вопрос сохранения здоровья граждан на рабочем месте во всех его аспектах.

В регионах Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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