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27.07.2021 18:52
Рубрика: Происшествия

Бизнесмена из Екатеринбурга арестовали за избиение и похищение жены

Текст: Татьяна Воробьева

Житель Екатеринбурга обвиняется в похищении и жестоком избиении собственной жены.

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По информации пресс-секретаря Следственного комитета Свердловской области Александра Шульги, директор частной фирмы 22 июля у офиса на улице Московской, который он арендует, усадил супругу против ее воли в машину и увез в коттеджный поселок, где удерживал, пока ее не вызволили сотрудники полиции на следующий день.

"Назначены экспертизы, в том числе - для установления тяжести причинного девушке вреда: по предварительным данным, у нее черепно-мозговая травма", - прокомментировал резонансное похищение официальный представитель правоохранительного ведомства.

В полиции уточнили обстоятельства, при которых мужчина заставил пострадавшую сесть в машину: он угрожал ей оружием.

"При осмотре его автомобиля полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами", - рассказал глава пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых.

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В ходе обыска в коттедже следователи нашли также пистолетные патроны калибра 9 мм - их передали на баллистическую экспертизу.

Бизнесмену предъявлено обвинение по ст.126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни). Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 23 сентября включительно. Наказание по вменяемой ему статье - до 12 лет лишения свободы.

"Ранее он уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и управление машиной в нетрезвом виде. Пятого мая 2008-го на год раньше он вышел из колонии по УДО", - уточнил полковник Горелых.

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