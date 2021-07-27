Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту

В Свердловской области завершился Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту. И хотя это, конечно, не Олимпийские игры, накал страстей на площадках был не меньше.

"В соревнованиях приняли участие около пяти сотен спортсменов из 25 регионов страны: это и взрослые атлеты, и юноши с девушками. Многие - участники и победители всероссийских и международных соревнований", - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Состязались спасатели в четырех дисциплинах - в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни (на высоту спортсмены взлетали буквально за считанные секунды), в преодолении стометровки с препятствиями, в пожарной эстафете и боевом развертывании.

В преодолении полосы препятствий, помимо покорения разного рода заборов, задачей участников было максимально быстро и технично присоединить рукава к трехходовому разветвлению - качество сборки оборудования проверяли на финише судьи. "В некоторых финальных забегах атлетам приходилось в полном составе возвращаться к разветвлениям, чтобы правильно присоединить рукав", - говорят в МЧС.

В пожарную эстафету вошли четыре этапа: преодоление домика с помощью лестницы-палки, прыжки через забор, присоединение рукавов к разветвлению, и, наконец, тушение пламени. На все у команды - только одна попытка.

Завершился турнир соревнованиями в боевом развертывании. "Этот зрелищный вид спорта имитирует действия огнеборцев при прибытии на пожар: они запускают мотопомпу, устанавливают рукав в резервуар с водой и прокладывают линию, чтобы "потушить" мишени. Соревнования настолько напряженные, что иногда не рвались пожарные рукава, глохли двигатели мотопомп", - рассказали в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Победу в общем зачете завоевала сборная Санкт-Петербурга. Второе место - у спасателей из Югры, а третье - у челябинцев.