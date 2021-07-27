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27.07.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

Курганский врач выдал за взятку фиктивный сертификат о вакцинации

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Шумихинском районе возбуждено уголовное дело против врача по статье "Мелкое взяточничество". Доктора подозревают в оформлении за деньги сертификата о прививке против COVID-19.

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В пресс-службе УМВД России по Курганской области рассказали, что местный житель обратился в районную больницу с просьбой оформить ему сертификат о вакцинации, но сам укол делать не хотел. В медучреждении нашелся специалист, который согласился оказать такую услугу за деньги. Он внес заведомо ложные сведения об иммунизации в медицинские бумаги обратившегося, и на основании этих данных выдали нужный документ.

Преступление выявили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России "Шумихинский". О стоимости липовой справки не сообщается, однако дело возбуждено по статье 291.2, части 1 УК РФ - то есть о получении взятки, не превышающей десять тысяч рублей. Максимальное наказание по статье - лишение свободы до года.

По данным оперштаба на 27 июля, в области лабораторно подтверждено 126 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 25 тысяч 376 случаев.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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