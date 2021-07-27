На Урал вынесли приговор по делу об убийстве из-за смс

Житель Белоярского осужден по уголовному делу об убийстве, которое он совершил два года назад из ревности.

Как рассказал сегодня пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, 13 мая 2019 года фигурант, который тогда трудился грузчиком в продуктовом, был дома со своей знакомой. Пока та спала, он решил глянуть ее переписку в мобильном. Что-то в смс ему не понравилось: он приревновал женщину, убил, а тело позднее зарыл в яме недалеко от дома.

"Подозреваемый предпринял меры, чтобы ввести в заблуждение родственников и знакомых убитой: он с сотового жертвы несколько дней писал сам себе сообщения от ее имени. Якобы, она в Екатеринбурге, не стоит беспокоиться. Через некоторое время он продал ее телефон", - сообщил официальный представитель регионального СК.

После того, как родственники женщины забеспокоились, что она перестала выходить на связь, оперативники отдела полиции № 29 ОВД "Заречный" начали выяснять обстоятельства ее пропажи. В том числе, проверили на "детекторе лжи" фигуранта.

"Стало ясно, что он обладает информацией о деталях убийства, которые посторонний человек попросту знать не мог. Он понял, что отпираться бесполезно, рассказал, что произошло на самом деле. И в том числе, сам указал место сокрытия тела убитой им женщины", - сообщил полковник Горелых.

Экспертиза показала, что обвиняемый вменяем и отдавал себе отчет в своих действиях. Белоярский районный суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима.