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27.07.2021 12:30
Рубрика: Общество

Промышленники обеспечат педагогами малые уральские города

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область.)
Один из металлургических холдингов Свердловской области открывает программу подготовки школьных учителей-предметников. Предполагается, что готовить будут преподавателей математики, физики и информатики для малых городов и поселков, где есть предприятия компании.

- Это уникальный опыт для области и, я уверен, для России. Каждый из нас понимает ценность данного шага: мы смотрим в перспективу - сделать систему школьного образования в небольших городах конкурентоспособной, - отметил региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов во время подписания соглашения.

Фото: РИА НОВОСТИ
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Уральский педагогический университет стал одним из десяти российских вузов, в котором уже в этом году должен открыться Технопарк универсальных педагогических компетенций, современное учебное пространство. Под него отведено трехэтажное здание в центре Екатеринбурга. Именно на базе этого центра студенты и уже работающие в школах педагоги будут заниматься в многочисленных междисциплинарных лабораториях, осваивая самые востребованные навыки и учебные курсы. Таким образом, через качественно новую подготовку преподавателей современные технические знания станут доступными и для школьников небольших населенных пунктов. Причем речь идет не только о Свердловской области, но и шире - о территории всего Большого Урала.

- Для компании очень важно, чтобы талантливые заинтересованные люди росли не только в крупных региональных центрах, но и в городах присутствия предприятия. Ведь если сейчас не создавать для их жителей условия, в том числе - в сфере образования, будущего у моногородов нет. И в наших с вами силах сбалансировать процесс обучения школьников, чтобы качество образования не зависело от того, где ребенок его получает, - отметил директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Предприятие берет на себя материально-техническое обеспечение процесса обучения, остальные вопросы - за министерством образования и УрГПУ. Пока подписано рамочное соглашение, конкретный механизм его реализации будет определен в ближайшее время.

В регионах Общество Образование Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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