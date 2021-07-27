Сдавшие ЕГЭ на 200 баллов уральские школьницы раскрыли секрет успеха

В этом году сразу три уральских выпускника набрали высший балл на ЕГЭ по двум предметам. Ребята рассказали, что стоит за высокими результатами, и поделились планами на будущее.

Дарья Епанешникова, 2-й курс Свердловского художественного училища им. И. Д. Шадра. 100 баллов по русскому языку и литературе:

- За год до экзамена записалась в центр подготовки. Занималась два раза в неделю по каждому предмету. Наверное, самым сложным было преодолеть выгорание и совмещать дополнительные занятия с основной учебой: приходилось выбирать, во что вкладывать больше сил. Ближе к марту мне стало казаться, что в курсе прописано слишком много одинаковых сочинений, наскучила шаб­лонность и монотонность. Однако помогала мысль: этот этап придется пройти, а если сдаться и пус­тить все на самотек, результат может быть хуже.

И школа, и подготовительные курсы одинаково помогли хорошо сдать экзамены. Первая дала хорошую базу, вторые позволили систематизировать знания и понять, как именно отвечать на экзамене.

Есть мнение, что хорошо сдать ЕГЭ можно и с поверхностными знаниями, поэтому после экзамена все быстро забывается. Мне кажется, все зависит от отношения к учебе. Если ты стремишься лучше разобраться в предмете, а не просто запомнить основные клише, то вряд ли информация улетучится так быстро.

Поступать в вуз буду через два года, когда окончу училище. С такими баллами чувствуешь себя увереннее, можно спокойно готовиться к творческим испытаниям.

Юлия Карпова, школа № 3 г. Ревды, 100 баллов по физике и математике:

- Класса с восьмого я начала ездить на уральский физический турнир, который проходит при УрФУ, где проводят опыты и решают практические задачи, а не за­учивают параграфы и формулы из учебников. Мы готовились с Екатериной Викторовной, учителем физики. С ней очень интересно заниматься. Даже моя одноклассница, которая говорит, что ничего не понимает в этом предмете, ходила на уроки с удовольствием и что-то запоминала для себя. Благодаря Екатерине Викторовне два года спустя я попала в образовательный центр "Сириус". В команде я была физиком-эксперимента­тором. Вот тогда наука затянула по-настоящему. Сейчас хочу получить профессию физика-ядер­щика.

Ко всем экзаменам готовилась в онлайн-школе. Занятия проходили почти каждый день. Зимой, правда, пропустила много вебинаров, поскольку второй раз поехала в "Сириус". Когда вернулась, подсчитала, сколько времени потребуется, чтобы все наверс­тать. Оказалось, три дня непрерывных занятий. Все, конечно, не успела сделать, но самое основное - да.

Я уделяла учебе довольно много времени, но это было удовольствием. Самое приятное, когда, например, по геометрии попадается сложная фигура и ты вначале не знаешь, что с ней делать. А потом находишь знакомые элементы, на которые эта фигура распадается, и приходишь к правильному ответу.

В этом своя изюминка. Однако ЕГЭ не стал для меня смыслом жизни. Каждые выходные я могла погулять с друзьями, съездить к бабушке в деревню. Думаю, важно полюбить то, чем ты занимаешься, иначе высокого результата не добиться.

На ЕГЭ можно натаскать. Но баллов на 50, не более. Я за то, чтобы понимать предмет и использовать полученные знания в дальнейшей жизни. Какой смысл зазубривать семь листов формул по физике, чтобы просто помнить, как они пишутся? Тот, кто не понимает принцип решения, никогда не справится с задачами.