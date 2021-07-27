Тюменец через балкон залез в квартиру к соседкам и избил их за шум

В Тюмени полиция проверяет информацию о том, что во время вечеринки в квартиру на первом этаже забрался мужчина и напал на находящихся в ней девушек.

Инцидент случился еще 23 июля. О нем сообщила одна из пострадавших на своей странице в Instagram. По ее словам, во время вечеринки они с подругами слушали музыку. Когда компания уже начала прибираться и собиралась расходиться, через балкон вошел неизвестный, пожаловался на шум и стал агрессивно себя вести. Потерпевшая также утверждает, что мужчина избил отдыхающих.

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено завершение конфликта. На кадрах видно, как мужчина толкает ее подруг, а из ее рук пытается выбить телефон. На балконе есть специальный выход на улицу, и после потасовки мужчина уходит обратно этим путем.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по Тюменской области, полицейские установили и опросили всех участников конфликта. Участковый проводит проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.