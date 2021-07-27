Уральские офтальмологи запатентовали инструмент для лечения катаракты

Врачи разработали и запатентовали микрохирургический инструмент для борьбы с катарактой. Как рассказывают в пресс-службе Минздрава Свердловской области, он сокращает время операции на хрусталике глаза вдвое и повышает эффективность лечения пациентов.

Специалисты областной клинической больницы № 1 создали канюлю (инструмент в виде короткой трубки) для удаления из витреальной полости глаза между хрусталиком с сетчаткой силиконового масла (его вводят для расправления сетчатки, а спустя несколько месяцев убирают, заменяя солевым раствором). Патент на изобретение получили заведующий первым офтальмологическим отделением СОКБ № 1 Андрей Гринев и его аспирант, врач Алексей Данилов.

- Раньше мы удаляли вещество, используя два дополнительных прокола. Через первый производили подачу солевого раствора, а через второй - аспирацию масла. Теперь его помогает вывести наша канюля, и вместо двух проколов достаточно сделать "окно" в задней капсуле хрусталика, что уменьшает продолжительность операции в два раза, - говорит Андрей Гринев.

Он добавляет, что из-за масла в полости глаза могут образоваться частицы (те самые плавающие "мушки") - это не вредит зрению, но порой вызывает дискомфорт. Разработка позволяет уменьшить их количество, что подтвердили исследований врачей на группе пациентов в возрасте от 47 до 82 лет. Те, кому после лечения отслойки сетчатки удаляли масло с новым инструментом, результат понравился больше.

Скоро канюлю должны запустить в серийное производство на одном из предприятий Екатеринбурга.