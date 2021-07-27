В Нефтеюганске сгорел жилой дом

В ночь с понедельника на вторник в Нефтеюганске в 7 микрорайоне загорелся деревянный жилой дом на 24 квартиры.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в час ночи, когда первые огнеборцы прибыли на место, пламя охватило уже 3 и 4 подъезды и перекинулось на кровлю. "Из здания эвакуировалось 50 человек, пострадавших нет. Возгорание было локализовано на площади 720 квадратных метров", - передает пресс-служба главка МЧС Югры.

В 03:17 пожару дали отбой.

Администрация города развернула пункт временного размещения для погорельцев в средней образовательной школы № 3.

"Пока тут находятся шесть человек. Их обеспечили вещами первой необходимости, предоставили спальные места и горячее питание. Сегодня будет проведена встреча с жильцами сгоревшего дома для решения вопроса по их временному расселению в маневренный фонд", - говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте".

Отметим: официально в здании зарегистрировано 55 человек.