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27.07.2021 08:46
Рубрика: Происшествия

В Нефтеюганске сгорел жилой дом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Администрация города Нефтеюганска/vk.com Фото: Администрация города Нефтеюганска/vk.com
Фото: Администрация города Нефтеюганска/vk.com

В ночь с понедельника на вторник в Нефтеюганске в 7 микрорайоне загорелся деревянный жилой дом на 24 квартиры.

Фото: 33.mchs.gov.ru
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Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в час ночи, когда первые огнеборцы прибыли на место, пламя охватило уже 3 и 4 подъезды и перекинулось на кровлю. "Из здания эвакуировалось 50 человек, пострадавших нет. Возгорание было локализовано на площади 720 квадратных метров", - передает пресс-служба главка МЧС Югры.

В 03:17 пожару дали отбой.

Администрация города развернула пункт временного размещения для погорельцев в средней образовательной школы № 3.

"Пока тут находятся шесть человек. Их обеспечили вещами первой необходимости, предоставили спальные места и горячее питание. Сегодня будет проведена встреча с жильцами сгоревшего дома для решения вопроса по их временному расселению в маневренный фонд", - говорится в сообщении мэрии на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте".

Отметим: официально в здании зарегистрировано 55 человек.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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