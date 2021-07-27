В тюменской деревне змея укусила трехлетнего ребенка

В деревне Болдырево в Абатском районе трехлетний малыш пострадал от укуса змеи. Первую помощь ему оказали тут же, в районной больнице: ввели сыворотку, гормональные и антигистаминные препараты. Потом на "скорой" увезли в Ишим.

"На момент поступления состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести: была небольшая температура, слабость, потливость", - рассказала завотделением соматики Галина Селицкая.

Маленького пациента осмотрел также врач-реаниматолог. А учитывая тяжесть его состояния, потребовалась и консультация токсиколога из Тюмени, чтобы согласовать лечение. Ребенок пока остается в больнице под постоянным наблюдением медиков, но его состояние специалисты уже оценивается как удовлетворительное.

Врачи напоминают: укус змеи может выглядеть как две ранки в виде насечек. Пострадавший от нападения пресмыкающегося жалуется на головокружение, тошноту, рвоту. Не исключены обмороки.

Зачастую спасение жизни человека зависит от того, как быстро ему оказали первую помощь.

Что делать при укусе змеи?

Как можно быстрее вызовете "скорую".

Если пострадала рука - наложите чистую повязку, зафиксируйте конечность платком, шарфом и эвакуируйтесь из леса.

Если укушена нога - также наложите повязку, обеспечьте покой пострадавшему и, желательно на руках или на подручных средствах, вынести его на безопасное место.

Далее нужно охладить раненую поверхность, чтобы замедлить распространение яда.

Пострадавшему необходимо пить много жидкости.

Если есть с собой антигистаминные препараты, то принять их.