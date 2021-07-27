Житель Нижнего Тагила лишился элитного авто за долг в 10 млн рублей

Из-за многомилионного долга жителю Нижнего Тагила пришлось расстаться с дорогим внедорожником.

"В отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении мужчины, имеющего задолженность в пользу кредитной организации на сумму более десяти миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе свердловского управления ФССП.

В финансовые компании и регистрирующие органы была направлены запросы и выяснилось, что за уральцем зарегистрирован Hummer. А поскольку автовладелец не спешил возмещать долги, а свое ценное движимое имущество прятал, машину объявили в розыск.

"В ходе рейда сотрудники ГИБДД заметили искомое транспортного средство, за рулем которого был должник. Его остановили. Пристав получил информацию о местоположении авто, выехал по адресу и арестовал имущество", - рассказали в управлении надзорного органа.