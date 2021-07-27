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27.07.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Решение по рейсам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято на следующей неделе

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Объявленные оперштабом авиарейсы на курорты Египта еще не стартовали, а турбизнес уже ждет увеличения их числа и запуска чартеров. Российская делегация отправилась в Египет для проверки санитарно-эпидемиологической обстановки 27 июля. Если рейсов станет больше, недельные туры в Египет будут стоить от 37 тысяч рублей на человека, как и отдых на российском юге.
К открытию авиарейсов на курорты Египта в России идут неспешно, тщательно оценивая ситуацию. Фото: apilarinos / iStock К открытию авиарейсов на курорты Египта в России идут неспешно, тщательно оценивая ситуацию. Фото: apilarinos / iStock
К открытию авиарейсов на курорты Египта в России идут неспешно, тщательно оценивая ситуацию. Фото: apilarinos / iStock

Указ 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты президент России отменил 8 июля. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта 23 июля, рейсы стартуют 9 августа. Пока предполагается по пять вылетов в неделю в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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"Делегация уже улетела. В понедельник следующей недели нужно будет докладывать результаты. Во всяком случае, все ждут понедельника", - рассказал "Российской газете" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что визит российской делегации в Египет может ускорить расширение квот на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх. На 27-28 июля запланировано заседание межведомственной комиссии по выдаче допусков авиакомпаниям. По оценке источников АТОР, есть вероятность, что уже на нем учтут первые выводы российской делегации. Однако ключевые решения по увеличению числа рейсов в Египет и открытию чартеров все же вряд ли будут приняты не ранее следующей недели, считает Осауленко. Экспертам придется оценивать санитарную безопасность в Египте.

Итоговое решение об увеличении количества рейсов будет принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. А затем Росавиация выдаст разрешения на полеты авиакомпаниям. А тут очень важно, чтобы на рынке была конкуренция, замечает Осауленко. "Пока все рейсы отданы одной авиакомпании. В этом случае будет существовать определенная монополия, значит, цены будут высокими", - говорит он.

Если количество рейсов увеличат и разрешения распределят между различными авиакомпаниями, недельный тур в Египет экономичного варианта будет стоить до 500 долларов на человека, то есть около 37 тысяч рублей, указывают представители туррынка.

По этим ценам Египет может даже сравняться с российским югом. Отдых на южных отечественных курортах по такой стоимости сейчас рассматривается рынком и туристами как экономичный вариант. По данным туроператора "Алеан", средний чек на комплексные недельные туры в августе, включающие авиаперелет и проживание, в Сочи составляет 38,3 тысячи рублей на человека, в Геленджике - 49,6 тысячи рублей, в Крыму - 51,5 тысячи. Генеральный директор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин называет примерно те же цены на отдых в Сочи в августе. В Крыму по таким ценам можно подобрать тур в Феодосию или Евпаторию, добавляет он.

Если в итоге оперштаб расширит рейсы в Египет, недельный отдых на Красном море будет стоить как на Черном - около 40 тысяч рублей на человека

Конечно, можно сэкономить еще больше, если жить в гостевых домах. В Геленджике семья из двух взрослых и одного ребенка может снять номер в гостевом доме на неделю за 15 тысяч рублей, в Ялте - за 20 тысяч, в Абхазии - за 10 тысяч рублей, указывают в туркомпании "Алеан".

Впрочем, Египет будет особенно востребован с осени, когда сезон на российском юге уже закончится. Так что египетские курорты все же не составляют конкуренцию российским.

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