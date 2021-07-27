Роскомнадзор заблокировал сайт Genius

Роскомнадзор ограничил доступ к песенному сайту Genius на основании вступившего в силу судебного решения, а также по требованию Роспотребнадзора и МВД. Об этом сообщили в пресс-службе РКН, пишет РИА Новости.

Genius - это американский сайт, на котором размещены тексты песен и аннотации к ним. Отмечается, что администратору сайта неоднократно направлялись требования по удалению запрещенной информации: материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, а также из-за пронаркотического и суицидального контента. Однако он до сих пор их не исполнил.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com", - сообщили в Роскомнадзоре.

Однако в ведомстве подчеркнули, что ограничения на доступ к сайту будут сняты после того, как противоправную информацию удалят.