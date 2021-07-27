Россия и Беларусь укрепили сотрудничество в области микроэлектроники

Осуществляя программу экономической интеграции, Минск и Москва заинтересованы в укреплении сотрудничества и в области микроэлектроники, констатируют обозреватели. Именно расширение масштабов кооперации в этой сфере стало предметом подробного диалога, который состоялся между заместителем министра промышленности Беларуси Андреем Буйневичем и его российским коллегой Василием Шпаком, сообщает во вторник БЕЛТА.

Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия в высокотехнологичных отраслях: микроэлектроники и производства специального технологического оборудования, уточнили в белорусском отраслевом ведомстве, отметив, что продукция отечественных предприятий "Интеграл" и "Планар" соответствует требованиям российского потребителя.

Эти производственные объединения способны разрабатывать и производить электронные компоненты специального назначения, а также специальное технологическое оборудование для их производства.

Продукция "Интеграла", в частности, применяются в космической электронике, изделиях связи и телекоммуникаций, в промышленной автоматике, электроприводах, источниках питания, аппаратуре управления светодиодами, платежных системах, системах управления устройствами в зерноуборочных комбайнах и навесных агрегатах сельхозтехники.

Кстати, изделия предприятия поставляется в 28 стран мира, но крупнейшим ее потребителем является Российская Федерация, уточняет агентство, на которую приходится 80 процентов экспорта продукции, выпускаемой предприятием.

Успешно сотрудничает с высокотехнологическими организациями из Союзного государства и ОАО "Планар". Компания также поставляет российским предприятиям сложнейшее оборудование для микроэлектроники.