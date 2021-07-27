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27.07.2021 18:02
Рубрика: Власть

Россия внесла в ООН первый проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

Текст: Иван Егоров
Во вторник, 27 июля, Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно- коммуникационных технологий в преступных целях.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, межведомственная российская делегация во главе с заместителем Генерального прокурора РФ Петром Городовым на встрече в штаб-квартире ООН в Вене с исполняющим обязанности исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

Фото: Иван Егоров/ РГ
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Таким образом, как отметили в надзорном ведомстве, Россия стала первой страной, разработавшей и представившей в спецкомитет проект универсальной конвенции, посвященной противодействию информационной преступности. Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе, криминальное использование криптовалюты. А также вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ - распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие. Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.

Как напомнили в Генпрокуратуре, в прошлом году в связи с взрывным ростом киберпреступности во всем мире по решению Генерального прокурора Игоря Краснова была создана межведомственная рабочая группа по противодействию информационной преступности. Одной из главных задач, поставленных перед экспертами этой группы, стала разработка проекта универсальной всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях.

В России число киберпреступлений выросло на 70 процентов
Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура Международные организации ООН

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