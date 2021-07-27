Завершившийся в воскресенье авиасалон МАКС-2021 дал "пищу для ума" и специалистам, и любителям авиации.

Премьер и просто интересных экспонатов было немало, остановимся на двух: на истребителе Су-75 и лайнере МС-21. Оба несут интригу: почему мы вдруг решили вернуться к одно­двигательным истребителям и что революционного в пассажирском самолете с "черным крылом"?

Докричаться до небес

Легкий российский однодвигательный тактический самолет Су-75 военная разведка США окрестила (а авиаблогеры подхватили и разнесли) "Скримером".

Screamer - в переводе с английского "Крикун". Мы возразили - нет, он Checkmate. Шах и мат. Плюс слоган на английском во время презентации: Turn the chessboard - переворот на шахматной доске. Иносказательно: новые правила игры.

И сразу грянул "бой": что только не услышали мы в адрес новинки. И что воздухозаборник у него не такой, как у модных американских истребителей, и неизвестно, хватит ли у России денег и задора его довести до ума. Сомневаются в реалистичности заявленных характеристик. Спорят: может, он и не "невидимка"? И вообще, стоит ли его причислять к "лику американских святых" - считать конкурентом самолета пятого поколения F-35 Lightning II?

Что ж, давайте по порядку.

Признаки самолетов пятого поколения: 1) способность лететь без форсажа на сверхзвуке; 2) малая заметность для вражеских радаров; 3) присутствие на борту искусственного интеллекта.

Интеллектом Checkmate не обделен: открытая платформа, позволяющая в зависимости от пожелания заказчика заменить пилота-человека искусственным разумом. F-35 такими талантами, к слову, не блещет. От слова совсем.

МС-21 - это наш пропуск в мир авиации завтрашнего дня

Летать на сверхзвуке без форсажа наш самолет точно будет, а что касается способности быть "невидимкой"... А давайте судить об этом после его возвращения из первого боя? А сейчас - рано: как хвалить сверх меры, так и ругать без особых на то аргументов.

Будет не лишним вспомнить, что сам факт причисления боевого самолета к какому-то поколению не делает его совершенным оружием, а пилота - бессмерт­ным. Супер-пупер навороченную американскую "невидимку" F-117 в свое время сербы неполиткорректно сбили ракетой комплекса С-125. Разница в поколениях разительная. Ракету в СССР создали во второй половине 1950-х, самолет F-117 в США - в 1980-х.

И еще из жизни "невидимок". Крылатую ракету "Метеорит", созданную в советское время великим конструктором Гербертом Ефремовым, радары противника могли обнаружить. Враг теоретически мог даже пускать по "Метеориту" зенитные ракеты. Но попасть не мог. "Метеорит" имел талант "исчезать", используя физические принципы, о которых и сегодня говорить нельзя. ПВО противника работала бы по ложной цели, которую "Метеорит" буксировал на тросе. Подчеркну: речь идет о разработках оборонки времен СССР. Так что вряд ли стоит судить о невидимости наших перспективных самолетов лишь по форме их воздухозаборников.

МС-21: пример успешного импортозамещения. Лайнер на треть состоит из композитов российского производства. А теперь и двигатель отечественный. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Пожалуй, главная интрига Checkmate в том, почему все-таки у него один двигатель. С 1990-х наша авиация перешла на истребители с двумя. Но один двигатель - выигрыш в цене, не говоря уже о том, что чем меньше "деталей/агрегатов" в самолете, тем проще он в эксплуатации.

Да и беспилотник разумнее делать на платформе относительно недорогого самолета. Американский F-35 не имеет беспилотной версии не потому, что это в принципе невозможно. Возможно. Но придется вложить в проект еще миллиарды долларов. И это при том, что "простой" сухопутный F-35A обходится ВВС США в 100 млн долларов. Палубный F-35C флот покупает за 123 млн, а F-35B для морской пехоты стоит 166 млн. Представляете, сколько будет стоить дрон на такой платформе?

...Ну и в конце концов вспомним и о временах, когда тяжелые перехватчики Су-15, Ту-128 и МиГ-25 отлично дополняли легкие однодвигательные фронтовые МиГ-21 и МиГ-23. Неплохая, кстати, была эпоха - в том числе и в плане надежности нашей обороны.

Широкий в узком

Среднемагистральный лайнер МС-21-310, оснащенный отечественными двигателями, предсказуемо стал звездой салона. Предсказуемо - потому что ряд экспертов предрекали гибель проекта в целом. И на то были предпосылки.

Проект был амбициозным начиная от названия. МС-21 - магистральный самолет XXI века - должен был войти в очень перспективную рыночную нишу. Считается, что 46% от всего спроса на новые пассажирские самолеты придется на узкофюзеляжные лайнеры вместимостью 166-200 кресел, то есть наш МС-21 хорошо вписан в мировые потребности. И самолетов такого нишевого сегмента авиакомпаниям по всему земному шару потребуется порядка 17-18 тысяч.

То есть имеем огромный рынок, а на кону огромные деньги.

Интересно, что термин "узкофюзеляжный" по отношению к нашему МС-21 условный: у него самый "широкий" (больше 4 метров) фюзеляж из всех "узких". Как результат: у конкурентов ("Боинги", "Эрбасы") пассажирские салоны от 3,5 до 3,7 метра, у нашего - 3,8. Скажете, 10-30 см - это ведь немного? А в такой конкурентной среде, как авиация, мелочей не бывает. Битва идет как раз за дюймы и сантиметры.

Автор этих строк был на заводе и в Ульяновске, где их собирают. Первое впечатление: это не завод, а павильон, где снимают фантастический триллер. В гигантском сверхчистом (и это не фигура речи) цехе роботов больше, чем людей. Какие-то неземные технологии. В общем, все здорово. Лишь одно но... При создании МС-21 наши заключили соглашение о поставке двигателей с Pratt & Whitney, а в композитном крыле (которое принято называть "черным") широко использовали американские комплектующие.

Против нас ввели санкции - и проект оказался на грани краха. Сейчас время нашего триумфа: Pratt & Whitney заменили российскими ПД-14, а 80% комплектующих производится в России. В 2023 году лайнер взлетит с полностью отечественным композитным крылом. В Жуковском Владимир Путин объявил о скором выходе МС-21 на линии.

Но почему это так важно?

Первое. После пандемии поднимать экономику предстоит в том числе и посредством больших инфраструктурных проектов, включая расширение авиаперевозок. Логично же: наши авиаперевозчики должны загрузить заказами не иностранные, а свои заводы.

Второе. В проект МС-21 вложили большие деньги. И не довести его до конца... Тут - без комментариев, все и без лишних слов ясно.

Третье, и, пожалуй, главное: есть технологии, без которых страна рискует оказаться на обочине прогресса. "Черное крыло" - одно из таких.

В принципе пока еще можно построить неплохой самолет, чьи несущие конструкции будут выполнены из стальных сплавов, титана, алюминия. Скажем, для внутреннего рынка. Будет чуть менее экономичен, чем продвинутые конкуренты. Но разница не окажется критичной.

Но это сегодня.

А вот завтра... Перспективные аэродинамические формы рассчитывают суперкомпьютеры. Представьте грядущее завтра: суперкомпьютер "нарисует" самолет, который сможет перевозить максимум пассажиров с минимальными эксплуатационными затратами при соблюдении все возрастающих экологических требований. И тогда конструкторы и технологи, работающие с традиционными сплавами, схватятся за голову. Воплотить-то идею можно, но какой ценой! Куча проблем, в первую очередь веса. А их коллеги (те, что сейчас строят "черные крылья") даже не заметят проблемы. Из карбонных композитов можно собрать почти любые по форме конструкции, включая фантастические - если сравнивать с традиционными стальными материалами. Иными словами: одни создадут самолет, а другие - нет.

МС-21, как это ни пафосно звучит, - это наш пропуск в мир авиации завтрашнего дня. Cобственно, поэтому его так и пытались наши зарубежные заклятые друзья загубить. А повод-то для санкций всегда найдется.

А он полетел.