Российские кинотеатры продали более 86 миллионов билетов с начала года

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что за прошедшие месяцы 2021 года отечественные кинотеатры продали 86,5 миллиона билетов. "Билетов продано меньше (чем в прошлом году - прим. "РГ"), но сравнивать нельзя, потому что в самых больших городах по-прежнему сохраняются все ограничения", отметила она.

По словам министра, прошедший год для кинотеатров оказался очень тяжелым.

- Абсолютно подвижнический труд и наших продюсеров, и, разумеется, наших киносетей, которые устояли несмотря ни на что, и наших дистрибьютеров, которые тем не менее, находят репертуар на круглый год, - цитирует Ольгу Любимову ТАСС.

Она также обратила внимание, что киносети смогли удержаться на плаву благодаря правительственной поддержке - на эти цели в 2020 году из резервного фонда были выделены 4,2 миллиарда рублей. Деньги получили в первую очередь кинотеатры, а также продюсеры.

Рассказала министр и о том, когда ждать новых больших релизов: "Ближайшие громкие премьеры появятся традиционно к ноябрьским праздникам, к зиме. Мы очень на это рассчитываем и, конечно, прекрасно понимаем, что это будет зависеть от того, как мы будем следить за своим здоровьем", - подытожила Ольга Любимова.