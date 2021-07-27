Не похожий на другие сакральный город обнаружен под песками Египта

В Египте миссия Центра средиземноморской археологии Варшавского университета обнаружила город, который в шестом веке нашей эры был построен для "обслуживания" христианских паломников.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем сообщает Nauka w Polsce. Свое открытие польские археологи совершили на севере Египта. Остатки монументальных каменных зданий, высота которых сейчас достигает лишь полуметра, были обнаружены возле портового поселка Мареа.

Он стоит на берегу озера Мареотис. Это поселение было основано еще во времена Александра Великого. Оно активно развивалось и процветало вплоть до начала исламского периода в VIII веке нашей эры. Найденные руины зданий эксперты датировали VI веком нашей эры. Они считают, что эти здания населяли паломники, направлявшиеся к христианской святыне в Абу-Мена.

"В последние годы произошел настоящий прорыв в нашем понимании истории этого места, - говорит доктор Мариуш Гвязда, который руководил полевыми работами. - Это произошло благодаря использованию современных геофизических методов в сочетании с раскопками. Использованные методы позволили "заглянуть" под песок, лежащий над городом, и создать детальный план построек".

В рамках нового исследования была обнаружена ранее неизвестная часть древнего города. На площади 13 га примерно полторы тысячи лет назад рядами стояли большие здания. Археологи называют их "модульными", потому что каждое из них состояло из нескольких одинаковых частей размером 10х10 метров.

Согласно предположению ученых, половина такого "модуля" могла быть торговой лавкой, где продавались самые различные товары. Вторая половина могла служить "ночлежкой" для паломников, своего рода скромным отелем, где они могли отдохнуть. Интересно, что на востоке и западе эти постройки имели небольшие портики, а сами строения были одноэтажными. Вероятно, их возвели в VI веке и использовали в качестве "гостиниц" до VIII века.

"Для нас это стало большим сюрпризом, ведь считается, что в то время в Египте не строили новых городов, - продолжает доктор Мариуш Гвязда. - Строительный бум пришелся на эллинистический период, после завоевания страны Александром Македонским (IV век до н.э.) и позже, когда страну подчинили себе римляне".

По словам эксперта, после римлян и вплоть до времен арабского завоевания в строительстве городов не было необходимости, поскольку их и так было очень много. Поэтому, по оценке авторов открытия, раскопанные постройки являются уникальными.

"Они не похожи ни на какие другие известные здания в Средиземноморском регионе, - говорит доктор Гвязда. - Этот город не похож и на другие найденные ранее поселения, в которых здания были сосредоточены вокруг центра. Здесь же большинство модульных построек располагаются рядом друг с другом аккуратными рядами. А чуть дальше в отдельных постройках располагались термальные бани и туалеты".

Проанализировав известные письменные исторические тексты, ученые пришли к выводу, что им удалось найти город, построенный специально для паломников, следовавших к святилищу Абу-Мена. Оно было расположено всего в нескольких километрах к югу от городка Мареа, этот памятник включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Паломники шли туда, чтобы посетить могилу святого Менаса, над которой стояла большая церковь.

Кстати, недавно обнаруженные постройки располагались практически на самом берегу озера Мареотис. Поэтому ученые считают, что паломники в основном прибывали сюда из Александрии по воде. Вероятно, в этом городке торговали амулетами - маленькими терракотовыми сосудами со священным маслом из Абу-Мены, остатки которых ранее находили не только по всему Египту, но и в разных частях Европы. Видимо, паломники покупали их и увозили домой, буквально развозя по всему миру.