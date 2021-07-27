Самолет министра обороны Турции совершил экстренную посадку из-за птицы

Самолет, на борту которого находился министр обороны Турции Хулуси Акар, был вынужден совершить экстренную посадку после столкновения с птицей. В самолете также были губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль и высшие военачальники.

Известно, что чиновники вылетели из Газиантепа. После столкновения с птицей самолет совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Anadolu. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что Акар возвращался из провинции Килис, где инспектировал дислоцированные там подразделения турецких вооруженных сил.