Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС

Во вторник, 27 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел с рабочим визитом в Таджикистан. Там пройдет совещание руководителей военных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при ШОС", - сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Сергея Шойгу с министрами обороны стран Шанхайской организации сотрудничества.

Темы для обсуждения в ведомстве не называли. Однако понятно, что министры не обойдут вниманием ситуацию в Афганистане. Серьезное обострение обстановки в этом государстве не может не вызывать тревогу у членов ШОС хотя бы потому, что Афганистан имеет в статус наблюдателя Шанхайской организации сотрудничества, а многие страны ШОС с ним граничат.