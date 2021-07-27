Сеул и Пхеньян снова решили подружиться

Южная и Северная Корея приняли решение возобновить работу каналов регулярного общения, которые были разорваны Пхеньяном более года назад. Сеул при этом признал, что лидеры двух Корей с апреля этого года неоднократно обменивались личными посланиями. Ожидается, что за этим последует потепление и возобновление сотрудничества в межкорейских отношениях, хотя эксперты до сих пор спорят, почему КНДР решила внезапно отойти от линии игнорирования и критики Южной Кореи, согласившись на диалог.

О том, какую важность этому событию придает официальный Сеул, можно понять из антуража, с которым была обставлена новость о возобновлении работы линий связи. Примерно в 11 часов утра 27 июля ведущие информагентства Республики Корея (РК) "взорвались" экстренным сообщением со ссылкой на администрацию президента. В "молнии" говорилось, что в ближайшее время будет распространено "чрезвычайно важное заявление, связанное с межкорейскими отношениями". После этого была прервана прямая трансляция даже ряда состязаний Олимпиады-2020, где ожидалось, что корейские атлеты могут взять медали.

"Во вторник 27 июля с 10 часов утра Юг и Север Кореи приняли решение восстановить работу линий двусторонней связи", - зачитал заявление пресс-секретарь президента РК Пак Су Хён. Чиновник добавил, что, еще начиная с апреля, лидеры Республики Корея и КНДР "неоднократно обменивались личными посланиями, в которых договорились возобновить межкорейский диалог, начав с восстановления линий связи". По словам чиновника, Мун Чжэ и Ким Чен Ын в своих письмах признали проблемы, который возникли из-за прекращения межкорейского общения, а также выразили поддержку народам двух Корей, которые сильно пострадали из-за пандемии коронавируса.

Согласно договоренностям, снова стала действовать линия телефонной связи на границе, при этом проверочные звонки будут регулярно производиться дважды в сутки - в 9 часов утра и 5 часов вечера. Одновременно стала работать и линия "горячей связи" между военными РК и КНДР в Желтом море, которую также будут задействовать минимум два раз за день - в 9 и 16 часов.

Таким образом, основные линии связи, который были разорваны Северной Кореей более года назад, снова начали функционировать. Тогда, напомним, КНДР сделала это в весьма жесткой форме: был взорван выстроенный южнокорейцами на территории Севера офис связи в Кэсоне, а Сеулу пообещали много неприятностей. Повод для этого был весьма надуманный: КНДР обвинила правительство РК в том, что оно не соблюдает двусторонние договоренности и не препятствует заброске в Северную Корею с территории Юга листовок антисеверокорейски настроенными активистами. Хотя правительство РК, которое всегда было настроено на сотрудничество с Пхеньяном, "проглотило" это и попыталось быстро возобновить контакты, КНДР игнорировала все попытки Юга как-то снова начать общение и реализовать какие-то проекты сотрудничества или оказать помощь. Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон неоднократно жестко высказывалась в адрес южан, называя правительство РК "попугаями, вторящими американским словам" и обещая, что "весна 2018 года, когда наблюдалось потепление в межкорейских отношениях, никогда не вернется".

Теперь эксперты пытаются понять, чем объясняется резкий разворот в политике Пхеньяна в отношении Сеула. Среди наиболее распространенных версий - тяжелая экономическая ситуация в КНДР и необходимость получения помощи, нежелание слишком сильно зависеть от Китая, попытка подыграть правящему лагерю Юга в связи с приближающимися в РК президентскими выборами, угрожающая ситуация с COVID-19 в КНДР, несмотря на ее заявления о полном отсутствии зараженных и так далее. Однако все это пока лишь версии, которые можно будет проверить лишь некоторое время спустя.

В любом случае сейчас президент РК Мун Чжэ Ин, его правительство и правящая партия не скрывают своей радости, что и понятно. Правящий лагерь и президент сделали очень большую ставку на развитие сотрудничества и нормализацию отношений Сеула с Пхеньяном, а потому инициированный неуступчивостью КНДР "ледниковый период" в двусторонних связях демонстрировал ошибочность линии на дружбу с Севером.

Также нельзя исключать, что Северная Корея откликнется и на призывы США, которые уже неоднократно говорили Пхеньяну, что готовы возобновить в любом месте и в любое время двусторонний диалог без каких-либо предварительных условий.