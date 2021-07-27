Сирийские "Квадраты" получили современные тепловизионные камеры

It will help them to work better at night https://t.co/B0uOAf5fwp pic.twitter.com/vrqGulS9ul — SAM 🇸🇾 (@SAMSyria0) July 24, 2021

Такие ЗРК могут уничтожать самолеты и вертолеты противника на дистанции до 22000 метров. При этом цели могут лететь на высотах до 7000 метров с максимальной скоростью до 600 метров в секунду.

Масса управляемой ракеты - 630 кг, в том числе боевой части - 57 кг. На одной мобильной пусковой установке размещается три ЗУР.

В ходе октябрьской войны 1973 года с помощью такого оружия было уничтожено более 60 израильских самолетов A-4 Skyhawk и F-4 Phantom II.

По разным данным, всего поставлено почти пять десятков батарей систем противовоздушной обороны.

К началу гражданской войны "Квадраты" продолжали активно использоваться в войсках. В настоящее время часть из них прошла модернизацию. Так, на используемых в комплексах самоходных установках разведки и наведения 1С91 появились современные тепловизионные камеры. Они позволяют обнаруживать противника, не демаскируя себя, и тем самым избегать поражения вражескими средствами подавления ПВО.

Судя по обнародованным видеоматериалам, SA-6 используются совместно с зенитными самоходными установками ЗСУ-23-4 "Шилка", которые контролируют воздушное пространство на сверхмалых высотах.

В настоящее время сирийские военные также имеют на вооружение современные образцы, в том числе "Бук-М2Э", недавно успешно отразившие ракетную атаку израильских ВВС.