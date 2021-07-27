СК завершает дело о торговле детьми от суррогатных матерей

Новости

Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:50
Климатолог: Глобальное потепление приведет к затоплению Петербурга 21:40
Варан стал игроком "Манчестер Юнайтед" 21:40
В США до 5 лет понизят возрастной порог для вакцинации детей против COVID-19 21:27
Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре 21:18
Прокуратура просит 8 лет колонии для генерала Милейко по делу о мошенничестве 21:15
Сергей Шойгу встретится в Душанбе с коллегами по ШОС 20:55
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире 20:55
Александр Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном" 20:28
Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ 20:21
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора 20:13
Geely показала обновленный кроссовер Coolray 19:16
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 19:09
Путин: Наши гимнастки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений 19:07
В Чечне вакцинацию от COVID-19 прошли 60% взрослого населения 18:58
Бизнесмена из Екатеринбурга арестовали за избиение и похищение жены 18:52
Автобус влетел в столб у МГУ: есть пострадавшие 18:47
Матыцин: Российские тхэквондисты вписали свое имя в историю Олимпиад 18:46
ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Родины" для участия в выборах 18:32
Вице-мэр Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ 18:19
В результате ДТП с микроавтобусом в Египте погибли пять человек 18:17
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году 18:09
Архитекторы получат гранты на проекты мостов через Москву-реку - Собянин 18:06
Духовник патриарха Кирилла заболел коронавирусом 18:05
Житель Тверской области осужден за подготовку теракта в День Победы 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 21:23
Рубрика: Общество

СК завершает дело о торговле детьми от суррогатных матерей

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
Одно из самых скандальных и первых в своем роде уголовных дел завершается в Следственном комитете РФ. О том, что расследование полностью закончено, можно говорить, только если тома уже отправлены в прокуратуру. Но этого еще не произошло.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Пока ведомство Александра Бастрыкина предъявило в окончательной редакции обвинение нескольким фигурантам этого дела. Так, обвинение получили геральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, заведующий отделением экстракорпорального оплодотворения "Петровские ворота" Тарас Ашитков плюс трое акушеров-гинекологов, переводчик и юрист.

Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев

Напомним, что преступную схему вскрыли случайно. В начале 2020 года в одну из квартир в Одинцовском районе Подмосковья вызвали врача к младенцу. Но ребенок умер еще до приезда врачей. А те, увидев, что в квартире есть еще три младенца без родителей, вызвали полицию. Оказалось, что за совсем маленькими грудничками ухаживали нанятые приезжие из ближнего зарубежья - муж с женой. Умерший ребенок родился в Питере.

Тогда СК по Одинцовскому району начало оформлять дело по статье о "неоказании помощи больному". Но стали всплывать удивительные факты. Младенцы казались детьми, которых произвели на свет суррогатные мамы от биоматериала иностранцев. А из изъятых документов следовало, что восемь детей уже были отправлены за границу.

После этого дело забрали в центральный аппарат ведомства. И спустя шесть месяцев работы, летом 2020 года, были задержаны семь человек. Суд отправил в камеру тех, кого нашли следователи. А главу компании "Росюрконсалтинг", бизнесмена Константина Свитнева и одну из суррогатных матерей, гражданку Украины, пришлось заочно арестовывать и объявлять в международный розыск как сбежавших. Трое вину признали. Остальные - нет.

Сейчас следствие разбирается с несколькими аналогичными делами о суррогатном материнстве в России. Всего фактов торговли младенцами, или как выражаются следователи, эпизодов, уже больше десятка. В восьми случаях дети уже были отправлены за границу в 2019 году, а трое были изъяты и отправлены в дом малютки. В Следственном комитете утверждают, что процесс был налажен на всех этапах - от поиска матерей до отправки "готового товара". Причем рожденные у нас дети "высылались" за границу по поддельным документам. И занималась этим "организованная группа".

После дебатов появился законопроект с запретом иностранцам пользоваться суррогатными матерями

Обвинения предъявлены и акушеру-гинекологу городской больницы N1 Красногорска Лилии Панаиоти, врачу-репродуктологу Юлиане Ивановой, юристу компании "Росюрконсалтинг" Роману Емашеву, переводчику Кириллу Анисимову и курьеру Валентине Чернышевой.

Фото: iStock
Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора

Еще в работе следующее похожее уголовное дело. Но там столичный адрес - дом N12 на Аргуновской улице в Москве, где нашли еще одного младенца. Потом прошли задержания медиков в городе Красноярске. Они не отставали от столичных коллег и построили точно такую же схему торговли детьми на заказ для граждан из дальнего зарубежья. Подобная "коммерческая деятельность" обсуждалась на всех площадках, начиная с интернета и заканчивая Государственной Думой. Мнения высказывались самые полярные: от того, как это хорошо и здорово и врачи не виноваты, до полного запрета подобной деятельности в России.

У нас же после бурных дебатов появился законопроект, который запретил иностранцам пользоваться суррогатными матерями в России. Правда, в СК утверждают, что суррогатными матерями выступали в основном жительницы ближнего зарубежья.

Общество Семья и дети Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Аэропорт Симферополя опроверг нештатную посадку Boeing-737
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела