СК завершает дело о торговле детьми от суррогатных матерей

Одно из самых скандальных и первых в своем роде уголовных дел завершается в Следственном комитете РФ. О том, что расследование полностью закончено, можно говорить, только если тома уже отправлены в прокуратуру. Но этого еще не произошло.

Пока ведомство Александра Бастрыкина предъявило в окончательной редакции обвинение нескольким фигурантам этого дела. Так, обвинение получили геральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, заведующий отделением экстракорпорального оплодотворения "Петровские ворота" Тарас Ашитков плюс трое акушеров-гинекологов, переводчик и юрист.

Напомним, что преступную схему вскрыли случайно. В начале 2020 года в одну из квартир в Одинцовском районе Подмосковья вызвали врача к младенцу. Но ребенок умер еще до приезда врачей. А те, увидев, что в квартире есть еще три младенца без родителей, вызвали полицию. Оказалось, что за совсем маленькими грудничками ухаживали нанятые приезжие из ближнего зарубежья - муж с женой. Умерший ребенок родился в Питере.

Тогда СК по Одинцовскому району начало оформлять дело по статье о "неоказании помощи больному". Но стали всплывать удивительные факты. Младенцы казались детьми, которых произвели на свет суррогатные мамы от биоматериала иностранцев. А из изъятых документов следовало, что восемь детей уже были отправлены за границу.

После этого дело забрали в центральный аппарат ведомства. И спустя шесть месяцев работы, летом 2020 года, были задержаны семь человек. Суд отправил в камеру тех, кого нашли следователи. А главу компании "Росюрконсалтинг", бизнесмена Константина Свитнева и одну из суррогатных матерей, гражданку Украины, пришлось заочно арестовывать и объявлять в международный розыск как сбежавших. Трое вину признали. Остальные - нет.

Сейчас следствие разбирается с несколькими аналогичными делами о суррогатном материнстве в России. Всего фактов торговли младенцами, или как выражаются следователи, эпизодов, уже больше десятка. В восьми случаях дети уже были отправлены за границу в 2019 году, а трое были изъяты и отправлены в дом малютки. В Следственном комитете утверждают, что процесс был налажен на всех этапах - от поиска матерей до отправки "готового товара". Причем рожденные у нас дети "высылались" за границу по поддельным документам. И занималась этим "организованная группа".

После дебатов появился законопроект с запретом иностранцам пользоваться суррогатными матерями

Обвинения предъявлены и акушеру-гинекологу городской больницы N1 Красногорска Лилии Панаиоти, врачу-репродуктологу Юлиане Ивановой, юристу компании "Росюрконсалтинг" Роману Емашеву, переводчику Кириллу Анисимову и курьеру Валентине Чернышевой.

Еще в работе следующее похожее уголовное дело. Но там столичный адрес - дом N12 на Аргуновской улице в Москве, где нашли еще одного младенца. Потом прошли задержания медиков в городе Красноярске. Они не отставали от столичных коллег и построили точно такую же схему торговли детьми на заказ для граждан из дальнего зарубежья. Подобная "коммерческая деятельность" обсуждалась на всех площадках, начиная с интернета и заканчивая Государственной Думой. Мнения высказывались самые полярные: от того, как это хорошо и здорово и врачи не виноваты, до полного запрета подобной деятельности в России.

У нас же после бурных дебатов появился законопроект, который запретил иностранцам пользоваться суррогатными матерями в России. Правда, в СК утверждают, что суррогатными матерями выступали в основном жительницы ближнего зарубежья.