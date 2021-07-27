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27.07.2021 17:17
Рубрика: В мире

СМИ России и Сирии договорились развивать сотрудничество в медиасфере

Текст: Александр Степанов

В Дамаске состоялись переговоры между представителями крупнейших СМИ России и Сирии.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Встреча прошла в рамках совещания Межведомственных комитетов штабов России и Сирии по возвращению беженцев и рабочей поездки российской делегации в Дамаск по поручению президента РФ Владимира Путина.

На переговорах, которые были организованы Министерством цифрового развития РФ, были обсуждены вопросы сотрудничества в медиасфере.

Российскую сторону на встрече представляли начальник департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития Екатерина Ларина, "Российская газета", информационное агентство ТАСС и МИА "Россия сегодня". По словам Лариной, состав российской делегации говорит о том, что мы выходим на новый этап развития отношений. "Наши журналисты работали в Сирии во время войны, но сейчас, и эта рабочая поездка этому подтверждение, очень важно перейти к развитию полноценной мирной жизни в стране", - подчеркнула Ларина.

Она отметила, что в настоящий момент средства массовой информации играют огромную роль. "Мы неоднократно видели, что в системе международных отношений принимаются решения на основании информации, распространенной СМИ", - сказала начальник департамента.

Ларина подчеркнула, что развитие доверительных, рабочих, продуктивных отношений очень важно. В частности, таких контактов, которые предусматривают прямой обмен информацией в оперативном режиме для того, чтобы информация, распространяемая нашими СМИ, была достоверной и конкурентоспособной. По ее словам, важно развивать взаимодействие не только в традиционных СМИ, но и в интернете.

Помощник министра информации Сирии Ахмад Дава, который представлял сирийскую сторону, подчеркнул, что Сирия рассчитывает на развитие взаимодействия с российскими СМИ. "Исходя из того, насколько быстро сейчас развиваются информационные направления и технологии, мы должны работать очень быстро", - сказал Дава.

По его словам, необходимо при этом учитывать современные политические реалии, ситуацию в Сирии и в мире в целом.

Фото: МИД КНР
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На встрече был обсужден обмен контентом между российскими и сирийскими СМИ. Кроме того, поднимался вопрос об обмене опытом и повышения квалификации, в том числе по работе на современных платформах в соцсетях.

В составе российской делегации, которая сейчас работает в Дамаске, свыше 230 представителей 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны России. В понедельник, 26 июля, прошло совещание межведомственных координационных штабов России и Сирии, в котором также приняли участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

В мире Ближний Восток Сирия Общество СМИ и соцсети

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