Новости

Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix 11:05
В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 10:58
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 10:48
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021
Вышел первый трейлер "Армии воров", приквела "Армии мертвецов" Снайдера 26.07.2021

Стартовали съемки третьего "Человека-муравья"

Новости
    27.07.2021, 10:53
Текст:   Богдан Бобров

Режиссер Пейтон Рид в своем Twitter-аккаунте сообщил о начале съемок фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel.

К посту он прикрепил фото уродливого кролика, которого главный герой Скотт Лэнг подарил своей дочери в первой части.

Сюжет ленты держится в секрете, пока только известно, что к своим экранным образам вернутся Полл Радд и Эванджелин Лилли, а Джонатан Мэйджерс исполнит роль злодея Канга Завоевателя.

Премьера третьего сольника Человека-муравья запланирована на февраль 2023 года.

Новости

Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 26.07.2021
Вышел трейлер 13-го сезона "Доктора Кто" 26.07.2021
Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры 26.07.2021
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 26.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры 26.07.2021
Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон 26.07.2021
В детском мультике Disney впервые появится "небинарный" персонаж 25.07.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Daily Mail
Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине 25.07.2021
Сценаристы "Первого Мстителя": Капитан Америка - не девственник 23.07.2021
Эмилия Кларк: Студия Marvel установила слежку за мной 22.07.2021
⧣ фото
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Сергей Безруков стал отцом в пятый раз 25.07.2021
Звезда "Охотника за разумом" сыграет в сериале по игре The Last of Us 23.07.2021
Появились фото со съемок сериала по игре The Last of Us 20.07.2021