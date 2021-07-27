Стартовали съемки третьего "Человека-муравья"

Режиссер Пейтон Рид в своем Twitter-аккаунте сообщил о начале съемок фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel.

К посту он прикрепил фото уродливого кролика, которого главный герой Скотт Лэнг подарил своей дочери в первой части.

Сюжет ленты держится в секрете, пока только известно, что к своим экранным образам вернутся Полл Радд и Эванджелин Лилли, а Джонатан Мэйджерс исполнит роль злодея Канга Завоевателя.

Премьера третьего сольника Человека-муравья запланирована на февраль 2023 года.